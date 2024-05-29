Apple’ın yeni nesil telefonları iPhone 16 serisi için OLED ekranların üretimi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Apple’ın yüksek kaliteli ekran ihtiyaçlarını karşılamak üzere Samsung ve LG ile iş birliği yapacağı daha önce defalarca gündeme gelmişti. Şimdi ise her iki Koreli şirketin de iPhone 16 Pro OLED ekranlarının seri üretimine başlamak için resmi onay aldığı bildirildi. Bu gelişme, Apple’ın iPhone 16 serisi için ekran tedarik sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor.

iPhone 16 Pro Samsung ve LG’ye emanet

Samsung ve LG, Apple’a uzun yıllardır yüksek kaliteli LTPO ekranlar sağlayarak güvenilir tedarikçiler olduklarını kanıtladılar. Özellikle Samsung, üretim kapasitesi ve kaynakları açısından LG’den daha büyük bir varlık olarak öne çıkıyor. Bu nedenle, The Elec’e göre, Samsung’un tüm iPhone 16 modelleri için OLED ekran tedarikinden sorumlu olacağı bildirildi. LG ise daha pahalı olan ‘Pro’ versiyonları için LTPO ekranlarını seri üretecek. Bu ekranlar, özellikle yüksek yenileme hızları ve düşük enerji tüketimi ile dikkat çekiyor.

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Çinli ekran üreticisi BOE, daha önceki iPhone modellerinde yer almayı başaramamıştı ve bu sefer de benzer bir durum yaşandı. BOE, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için LTPS ekranlarını geliştirme sorumluluğunu üstlenecek. Ancak, daha üst düzey modeller için LG ve Samsung gibi firmaların gerisinde kaldı. Apple’ın yüksek kalite standartlarını karşılamak için LG ve Samsung gibi yılların deneyimine sahip üreticilere yönelmesi, BOE’nin bu yarışta geride kalmasına neden oldu.

Apple’ın yeni modellerinde ‘Sınır Azaltma Yapısı’ teknolojisini kullanmayı planladığı ve bu teknolojinin iPhone 15 serisine göre daha ince ekran çerçeveleri sağlayacağı bildiriliyor. Bu nedenle, ekran üretim onayı süreci uzadı. Apple, ekran örneklerini daha fazla değerlendiriyor olabilir ve bu da onay sürecini etkiliyor.

Samsung’un seri üretim onayı için bu ayın sonunda ilerleme kaydetmesi bekleniyor. Şirketin testi kolaylıkla geçmesi öngörülüyor. Öte yandan LG’nin seri üretim onayını önümüzdeki ayın ortasında alacağı bildirildi. LG, iPhone 16 Pro OLED ekranları için zamanında onay aldı ve bu durum, şirketin iPhone 16 Pro Max için ek siparişler alması konusunda ciddi olduğunu gösteriyor.

Samsung, tüm OLED sevkiyatlarının büyük bir kısmını alacak gibi görünüyor. Ancak bu durum, sektörde bir miktar rekabetin olmayacağı anlamına gelmiyor. LG’nin de önemli bir oyuncu olması, Apple’ın fiyatlandırma konusunda ek avantajlar elde etmesini sağlayabilir. Yüksek kaliteli ekranlar için birden fazla tedarikçi ile çalışmak, Apple’a pazarlık gücü kazandırırken, tedarik zinciri güvenliğini de artırıyor.