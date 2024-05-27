Snapdragon X Elite Apple M2 karşılaştırması, yeni bir dizüstü bilgisayar almak isteyenlerin en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor. Apple cephesi M1 işlemcisi ile kendi ARM mimarili işlemcilerini üretmiş ve hem performans hem de pil ömrü konusunda rakipsiz bir cihaz ortaya çıkarmıştı. Apple M2 ile bu başarısını devam ettiren şirketin önüne Qualcomm Snapdragon X Elite engeli çıktı. Yine ARM tabanlı bir başka işlemci olan Snapdragon X Elite işlemcili Surface laptop modellerinin piyasaya sürülmesiyle beraber savaş resmen başladı. İkili performans testinde karşı karşıya geldi. İşte kazanan!

Snapdragon X Elite vs Apple M2: Performans Testinde Hangisi Önde?

Microsoft, ARM tabanlı Snapdragon yonga setine sahip yeni Surface Laptop serisini tanıttı. Bu dizüstü bilgisayarlar şu anda ön siparişe açılmış durumda ve sevkiyatları Temmuz ayında başlayacak. Bu da, yeni yonga setinin gerçek dünyadaki performansını değerlendirmemiz için bir süre daha beklememiz gerektiği anlamına geliyor. Ancak cihazlar kullanıcıların eline geçmeden bazı erken test sonuçları geldi.

Bir donanım meraklısı, Snapdragon X Elite işlemciyle çalışan yeni Surface Laptop’un Apple M2 ile karşılaştırma sonuçlarını paylaştı. Test sonuçları, bu yeni işlemcinin Apple’ın M2 çipi ile gerçek dünyada rekabet edebileceğini gösteriyor. Snapdragon X Elite X1E-78-100 kodlu yonga seti ile Surface Laptop 7 üzerinde CPU-Z karşılaştırması yapıldı. CPU-Z, MacBook’larda bulunmadığından, HXL testi gerçekleştirmek için sanal Windows 11 kullandığını aktarıyor.

Sanal makinelerin performans üzerinde ek yük yaratabileceğini ve M2’nin puanlarını olumsuz etkileyebileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var. Buna rağmen, Surface Laptop 7, sanal makinedeki M2’ye kıyasla çok iş parçacıklı skorda 7932,5 puan alarak önemli bir üstünlük sağladı. Apple M2 ise 3.822 puanla ciddi olarak geride. Ancak, tek iş parçacıklı performansta M2, 749,5 puanla 686,0 puan alan Snapdragon X Elite’i geride bıraktı.

Snapdragon X Elite’in Intel ve AMD’nin mevcut ürünlerinden daha iyi performans gösterdiği iddia ediliyor. Bu kıyaslama Apple’ın M serisi yonga setine karşı yapılan ilk gerçek dünya testi olma özelliğini taşıyor. Snapdragon X Elite işlemcili dizüstü bilgisayarlar, ince ve hafif tasarımları ve uzun pil ömrü ile kullanıcılar için cazip bir alternatif sunuyor. Ayrıca, Windows ve macOS arasında bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Qualcomm, Snapdragon X işlemciler için resmi Linux desteği de sunarak, açık kaynaklı işletim sistemlerini tercih eden kullanıcılar için de çekici hale geliyor. Bu kıyaslama, X Elite’in Apple’ın saygın M serisi yonga setine karşı güçlü bir rakip olabileceğini gösteriyor. Ancak, kesin bir değerlendirme yapabilmek için daha fazla veri görmemiz gerekecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce artık x86 mimarili cihazlar yerine ARM tabanlı cihazlar mı göreceğiz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!