Apple’ın iOS 17.4 güncellemesi, iPhone 12 kullanıcıları arasında heyecan yarattı. Bu güncelleme, AB Dijital Pazarlar Kanunu’na uyum sağlayarak iPhone 12’nin kablosuz şarj deneyimini baştan aşağıya değiştiriyor. Yapılan testler, artık iPhone 12’nin Qi2 kablosuz şarj standardına uyumlu olduğunu ve hatta Apple’ın sertifikalı MagSafe şarj cihazı olmayan Qi2 şarj cihazlarıyla bile 15W hızında kablosuz şarj edilebildiğini gösteriyor.

Macworld yayını tarafından gerçekleştirilen testler, iOS 17.4 güncellemesi sonrası iPhone 12’nin Qi2 şarj cihazlarıyla oldukça etkileyici hızlarda şarj olduğunu ortaya koydu. Artık MagSafe olmayan Qi2 şarj cihazlarıyla iPhone 12’nin pilinin yüzde 30’unu yaklaşık 20 dakikada, yüzde 50’sini ise 45-50 dakikada doldurabiliyor.

Raporlara göre, Apple’ın güncelleme notlarında bu önemli gelişmeden bahsedilmemesine rağmen, iPhone 12’nin bu şarj cihazlarına bağlandığında yalnızca 15W şarj animasyonu gösterdiği belirtiliyor. Bu da kullanıcıların güncellemeden sonra beklenmedik bir sürprizle karşılaşmasına neden olabilir.

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Önceden, iPhone 12 kullanıcıları MagSafe olmayan Qi kablosuz şarj cihazlarında sadece 7,5W hızında şarj yapabiliyorlardı. Ancak iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte, iPhone 12 bu hız sınırlamasından kurtulmuş oldu. Apple daha önce benzer bir güncellemeyle iPhone 13 ve iPhone 14 için benzer bir performans artışı sağlamıştı. Şimdi ise 2020’nin iPhone 12 modeli de bu hızlı şarj deneyimine katıldı.

Qi2, kablosuz güç aktarımında daha yüksek verimlilik ve sağlam manyetik hizalama gibi avantajlar sunan, Apple’ın MagSafe teknolojisiyle benzerlikler taşıyan bir standart olarak dikkat çekiyor. Bu benzerlik, Qi standardının arkasındaki Kablosuz Güç Konsorsiyumu’ndaki (WPC) Apple’ın etkili rolünü yansıtıyor ve Qi2’nin gelişimi üzerindeki etkileri oldukça büyük olabilir.

iPhone 12 kullanıcıları için bu güncelleme, kablosuz şarj deneyiminde daha fazla özgürlük ve esneklik sağlıyor. Artık MagSafe olmayan Qi2 şarj cihazları da aynı hızlı 15W şarjı destekleyerek kullanıcılara daha geniş bir şarj cihazı seçeneği sunuyor. Bu güncelleme, iPhone 12 kullanıcılarının kablosuz şarj konusundaki beklentilerini bir kez daha değiştiriyor ve Apple’ın teknoloji alanındaki liderliğini bir kez daha gösteriyor.