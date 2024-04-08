Apple‘ın iPhone serisi, teknoloji dünyasında her zaman büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Geçen yılın eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 15 serisiyle birlikte, gözler şimdi de yaklaşmakta olan iPhone 16 serisine çevrildi. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olmasına rağmen, güvenilir kaynaklardan gelen raporlar, iPhone 16’nın potansiyel özellikleri hakkında ipuçları veriyor.

Öncelikle, tasarım değişikliği söylentileriyle başlayalım. Apple, iPhone 14 Pro ve iPhone 15 serilerinde benzer bir tasarıma sadık kaldığı için, iPhone 16’da büyük bir değişiklik beklemek haksızlık olabilir. Ancak bazı raporlar, iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde değiştirilmiş bir kamera düzeni olabileceğini öne sürüyor. MacRumors’a göre, arkadaki kameralar dikey olarak istiflenebilir, bu da iPhone 12 serisinde görülen bir tasarım değişikliğine benzer olabilir.

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Ancak, bu değişikliğin yalnızca iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde mi yoksa diğer modellerde de mi olacağı henüz net değil. 91Mobiles’ın raporuna göre ise, 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinin kamera tasarımlarının aynı kalacağı belirtiliyor.

Apple’ın iPhone 13 serisinde yaptığı düzen de göz önüne alındığında, yeni serinin değişen düzeni gerektirip gerektirmeyeceği belirsizliğini koruyor. Ancak, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kukla birimler, telefonlar için yeni bir tasarımın sinyallerini verebilir. Bu birimler, normal modellerin dikey olarak yığılmış kameralara sahip olduğunu, Pro modellerinin ise aynı tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın raporuna göre ise, Apple’ın iPhone 16 serisine yeni bir düğme entegre edeceği söyleniyor. Bu düğme, iPhone 15 Pro serisiyle tanıtılan eylem düğmesine benzer olacak ve video çekmek için başka bir düğmeyle birlikte gelecek.

Ekran teknolojisi konusunda ise, The Elec adlı Kore yayınına göre Apple, yeni seri için yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, daha kompakt ekran devrelerine izin vererek yanlardaki çerçeveleri azaltıyor. Ancak, bu değişikliğin yalnızca iPhone 16 serisinin Pro varyantları için olup olmayacağı henüz net değil.

Tüm bu raporlar, Apple’ın sürekli olarak yenilikçi teknolojiler üzerinde çalıştığını ve iPhone serisini her seferinde bir adım öteye taşımaya çalıştığını gösteriyor. Ancak, resmi bir duyuru yapılıncaya kadar, tüm bu söylentilerin kesinlikle spekülasyon olduğunu unutmamak önemli. Bakalım Apple nasıl bir tasarım ile karşımıza çıkacak?