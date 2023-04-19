Geçtiğimiz aylarda iPhone 14 modellerinin Sarı renkte piyasaya sürüleceğini doğru bir şekilde sızdıran hesaptan yapılan bir Weibo gönderisine göre, standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus mevcut Pro modelleri gibi buzlu arka cam kapakla donatılacak. iPhone Pro tasarımı standart iPhone’lara geliyor!

Buzlu Arka Cam Kapak Sayesinde Parmak İzine Son!

Buzlu cam ile iPhone 15 ve iPhone 15 Plus, Pro modellerine daha çok benzeyecek. Bununla birlikte, yalnızca iPhone 15 Pro modellerinin yeni bir titanyum çerçeveye ve daha ince ekran çerçevelerine sahip olacağı söylenirken, standart modellerin hala alüminyum bir çerçeveye ve aynı ekran çerçeve boyutuna sahip olması bekleniyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ın arka cam paneli, iPhone 4S’ten bu yana ilk kez çıkarılabilir bir yapıya bürünmüştü. Bu arka kapak yapısı, onarımları çok daha zahmetsiz bir hale getirmişti. Buzlu cama geçişin bu tasarım özelliğini etkilemesi pek olası değil.

Başlangıçta Pro modellere özel olan özelliklerin ve tasarım unsurlarının yıllar içinde daha alt seviye iPhone modellerine de geçmesi yaygın bir durum. Örneğin, OLED ekranlar iPhone 12 serisine kadar yalnızca Pro modellerde mevcutken, Dinamik Ada’nın bu yıl tüm iPhone 15 serisine yayılması bekleniyor.

Bu söylentinin kaynağı, iPhone 14’ün Sarı renkte piyasaya sürüleceğini birkaç ay önceden doğru bir şekilde sızdırmış olsa da, pek de tanınmış bir kaynak değil. Bu nedenle paylaşılan bilgilere biraz çekingen yaklaşılması gerekiyor. Yine de bu, Apple’ın Pro modeller ile standart modeller arasındaki uçurumu kapatma çabası düşünüldüğünde, hafife alınmayacak bir sızıntı.

Apple’ın iPhone 15 serisini her zamanki gibi Eylül ayında duyurması bekleniyor. Bizler de Apple’ın yeni iPhone modellerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Özellikle 120Hz ekran tazeleme hızı desteği standart iPhone kullanıcıları tarafından yıllardır beklenen bir şey. Android cephesi 4 yıldan fazladır bu özelliği sunuyor ve giriş seviye Android’lerde bile yüksek tazeleme hızı standartken, fiyat bandı olarak bu cihazlardan çok daha yüksekte olan standart iPhone’larda bu özellik yer almıyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Ultra Fiyatı ile Üzecek!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce buzlu cama geçiş doğru bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!