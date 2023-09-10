Apple, yarın düzenleyeceği “Wanderlust” etkinliğinde yeni iPhone modellerini tanıtacak. Bu etkinlikte dört farklı modelin duyurulması bekleniyor: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max (iPhone 15 Ultra ). Pro versiyonların büyüleyici özelliklerinden bahsettik, ancak standart modellerde de önemli geliştirmeler sunulacak, bu da birçok kullanıcının yükseltme düşüncesi içinde olabileceği anlamına geliyor.

Tasarım açısından, bazı önemli iyileştirmeler mağazalarda görülebilir. iPhone 15 ve 15 Plus’ın arka tasarımı, muhtemelen çift kamera kurulumu ile iPhone 14 modellerine benzeyecek, ancak arka camın mat bir kaplamaya sahip olacağına dair söylentiler bulunuyor. Bu genellikle Pro modellerine özgüydü, ancak artık standart modellerde de bu özelliği görmemiz muhtemel. Cihazın çerçevesi dayanıklılık sağlamak amacıyla alüminyumdan yapılmış olacak ve sessiz açma/kapama düğmesi sol tarafta yer alacak.

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Ön tarafta, ekran boyutları ve çözünürlükleri geçen yılki modellerle aynı kalacak gibi görünüyor. Bu, iPhone 15’in muhtemelen 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekranıyla 2532 × 1170 piksel çözünürlüğe sahip olacağı anlamına gelirken, iPhone 15 Plus’ın ise 6.7 inç Super Retina XDR OLED ekranıyla 2778 x 1284 piksel çözünürlüğe sahip olabileceği tahmin ediliyor. Her ikisinin de 120Hz yenileme hızına sahip ProMotion özelliğini sunması beklenmiyor, bunun yerine 60Hz ekranlara sahip olacaklar. Ayrıca, bu cihazlarda Dynamic Island adı verilen bir özelliğin tanıtılacağı söyleniyor.

Dynamic Island, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’te tanıtılan “çentik” tasarımına yeni bir yaklaşım getiriyor. Bu özellik, ekranın üst kısmındaki geleneksel siyah çentik yerine değişebilen bir şekilde görüntülenebilen hap şeklinde bir kesik sunuyor. Bu alan, farklı bilgilere erişim sağlar, örneğin gelen aramalar, bildirimler, Face ID kimlik doğrulaması ve müzik kontrolü gibi. Bu çok yönlülüğünün yanı sıra Dynamic Island, ön kamerayı ve Face ID sensörlerini gizliyor.

iPhone 15 ve 15 Plus modelleri, Apple’ın A16 Bionic yonga setini kullanacakları için en azından geçen yılki Pro modelleri kadar güçlü olması bekleniyor. A16 Bionic çipi, Apple’ın açıklamalarına göre A15 Bionic’ten %7 daha hızlı bir CPU’ya sahip olacak ve 3,46 GHz temel saat hızına sahip. RAM ve depolama seçenekleri başlangıçta 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelecek gibi görünüyor.

Ayrıca, iPhone 15’in 3.877mAh, iPhone 15 Plus’ın ise 4.912mAh pil kapasitesiyle geleceği söyleniyor, bu da önceki modellere göre büyük bir artışı temsil ediyor. Ayrıca, Apple’ın bu yıl tüm iPhone modellerinde USB-C şarj bağlantı noktasına geçeceği belirtiliyor ve kutuda örgülü, renk uyumlu bir USB-C’den USB-C’ye kablo sunacak. Eğer eski bir 5W USB-A şarj cihazınız varsa, yeni bir şarj cihazı almanız gerekecek.

Kamera tarafında, iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin ana kameralarının 48 megapiksel Sony görüntü sensörüne sahip olması bekleniyor. Bu, ana kameradaki çözünürlüğün arttığını ve daha yüksek kaliteli görüntüler elde etmenin mümkün olacağını gösteriyor. Ayrıca, 12 megapiksel ultra geniş sensör ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera bekleniyor.

Fiyatlandırma ve renk seçenekleri konusunda, iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin Pro versiyonlarından daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Başlangıç fiyatları 799 dolar ve 899 dolar olabilirken, farklı renk seçenekleri arasında Cyan, açık mavi, siyah, yıldız ışığı, sarı ve mercan pembesi gibi seçenekler bulunabilir.