Apple’a yakın kaynaklar, standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin USB-C bağlantı noktalarına geçiş yapacağını, ancak veri aktarım hızlarında herhangi bir artış olmayacağını belirtiyor. Bu değişiklik, Apple’ın iPhone serisinde ilk defa USB-C bağlantı noktalarını kullanacağı anlamına geliyor.

Ünlü sızıntıcı Majun Bu’nun paylaştığı bilgilere göre, iPhone 15 kutularında bulunan USB-C kabloları, 480 MBps maksimum hıza ulaşan USB 2.0 hızlarını destekleyecek. Bu kablolar 1,6 metre uzunluğunda, 16 pimli ve MFI sertifikasına sahip değil.

Diğer yandan, iPhone 15 Pro modellerinin daha hızlı USB-C aktarım hızlarını destekleyeceği yönündeki söylentiler de gündemde. Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, Pro modelleri en azından USB 3.2 veya Thunderbolt 3’ü destekleyecek. Karşılaştırmak gerekirse, iPad Pro’nun Thunderbolt bağlantı noktası 40 Gbps hız sunarken, giriş seviyesi iPad’in USB-C’si 480 Gbps ile sınırlıdır.

iPhone 15 Pro modellerindeki geliştirilmiş veri aktarım hızları, standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus’a kıyasla videoların ve diğer dosyaların daha hızlı bir şekilde aktarılmasına olanak tanıyacak.

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 23, 2023