Yakın tarihli bir ChargerLAB raporuna göre, iPhone 15 modelinin Thunderbolt/USB4 Retimer yongası tarafından desteklenen bir USB-C bağlantı noktasıyla gelebileceği belirtiliyor. Rapor, iPhone 15’in Thunderbolt/USB4 Retimer çipli bir USB-C portuna sahip olabileceğini göstermektedir. Bu geçiş, daha önceki raporlarda belirtildiği gibi, 15W kablosuz hızlı şarjı destekleyen iPhone 15 ile uyumlu görünmektedir. Lightning’den USB-C’ye geçiş haberleri ilk olarak Şubat ayında duyurulmuştu.

Apple ile ilgili güvenilir içgörülere sahip (@lipilipsi) bir X kullanıcısı, açığa çıkan bilgilere dayanarak, üç farklı iPhone 15 modelinde USB-C bağlantı noktasının bulunacağını iddia ediyor. Bu modeller iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 olarak belirtiliyor.

Bağlantı noktası tasarımı, her iki tarafta toplam 24 pini içeren tutarlı bir düzen göstermektedir. Güç kaynağı pinleri, yani GND ve VBUS, diğer veri pinlerinden daha uzun bir yapıya sahiptir, bu da standart bir USB-C kurulumunu işaret ediyor.

USB-C bağlantı noktası tasarımı, altı sabitleme deliği bulunan ince ve L şeklinde bir PCB içermektedir. Bu tasarım, kablonun takıldıktan sonra oluşabilecek bükülmelerin önüne geçmeyi amaçlayarak bağlantının daha sağlam olmasını hedefliyor.

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Sızdırılan iPhone 15 bileşen görüntüleri, USB-C bağlantı noktasının arkasında bir Retimer çipi olduğunu gösteriyor. Bu Retimer yongası, Thunderbolt/USB4’ün yüksek hızlı 40 Gb/sn veri aktarım kapasitesine bağlı olarak çalışmaktadır. Bu çip, yüksek bant genişliğine sahip veri bağlantı noktaları için sinyal kararlılığını artırarak daha güvenilir ve uzun mesafeli veri iletimi sağlıyor.

Sızdırılan görüntüler, üç farklı iPhone 15 modelinin de Thunderbolt/USB4’ün 40 Gbps yüksek hızlı veri aktarım yeteneklerini kullanacağını gösteriyor. Retimer çipi, tüm bu model varyantlarında küçük PCB’lerde bulunabilmekte ve bu özelliğin ürün yelpazesi genelinde yaygın olarak kullanıldığını gösteriyor.

iPhone 15 serisi piyasaya sürüldükten sonra, yalnızca AirPods ve giriş seviyesi iPad modelleri Lightning bağlantı noktasını korumaya devam edecek. Ancak gelecekteki Apple ürünleri büyük olasılıkla USB-C bağlantı noktasına yönelecektir. Eylül ayında yapılacak Apple Eylül Sonbahar Etkinliği’ne sadece bir ay kala, şarj gücü, cihaz sertifikasyonu ve olası kısıtlamalar gibi konularda değişiklikler bekleniyor.