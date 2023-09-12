Apple’ın etkinliğinin merakla bekleneni iPhone 15 Pro ve Pro Max resmiyete kavuştu. Android dünyasını kıskandıracak özelliklere sahip olan Pro serisi, iPhone 11’den bu zamana en büyük değişime sahip olan model olarak tarihe geçiyor. Gelin bu canavarın özelliklerine yakından bakalım.

iPhone 15 Pro özellikleri

iPhone 15 Pro bu sefer titanyum tasarım ile geliyor. Şimdiye kadar üretilmiş en premium telefon olan Pro serisi premium hissini iliklerinize kadar hissettirecek. Öyle boşuna 70.000 TL vermiş olmayacaksınız yani. Daha ince bir çerçeveye sahip olan yeni model ile birlikte sessize alma tuşu yerini aksiyon tuşuna bırakıyor. Apple yılların devam eden sessize alma tuşunu kaldırarak büyük bir kumar oynadı diyebiliriz.

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Bu aksiyon tuşuna dilediğiniz kısayolu ekleyebileceksiniz. Bu büyük bir kolaylık sağlayacak. Örneğin aksiyon tuşuna basarak direkt Instagram’dan Story atma ekranına geçiş yapabileceksiniz.

Renk seçenekleri arasında, siyah, mavi, gümüş ve altın yer alıyor. Renkler oldukça şık görünüyor. ProMotion ekran ile gelen telefonda Extreme Dynamic Range özelliği de yer alıyor. Her zaman açık ekran özelliğine de sahip olan bu telefon iOS 17 ile şarjdayken bildirim cihazı olarak da kullanılabiliyor. Bunun için stand kullanmanız gerekecek.

Apple A17 Pro işlemci ile Snapdragon’u hüngür hüngür ağlatmaktan beter edecek olan Pro serisi şimdiye kadar üretilmiş en hızlı mobil yonga seti konumunda yer alacak. 3nm üretim süreci ile üretilen bu SoC’a ne Qualcomm ne MediaTek ne de Samsung yetişebilir. Apple yine çağın ötesinde bir işlemci yapmış.

Pro serisinin alt kısmında, Lightning bağlantı noktasının yerine bir USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Özellikle 15 Pro, 10 Gbps aktarım hızına sahip ilk telefon olarak öne çıkıyor ve bu da büyük dosyaların hızlı transferini kolaylaştıracağı anlamına geliyor.

Apple’ın Pazarlama Şefi Greg Jozwiak, 15 Pro ve Pro Max’in şimdiye kadar Apple’ın en iyi kameralarına sahip olduğunu söyledi. Bu kameralar, düşük ışıkta daha iyi çekim yapabilen, daha az lens parlaması yaşayan ve AI teknolojilerini kullanarak tam çözünürlüklü HEIF fotoğrafları çekebilen bir 48 megapiksel yükseltme kamera da dahil olmak üzere yedi farklı lensi taklit edebilir.

Ayrıca, ana kamerada birden fazla odak uzunluğunda (24 mm, 28 mm ve 35 mm) çekim yapma olanağı sunar. 120 mm odak uzaklığına kadar optik yakınlaştırma ile 5x’e kadar yakınlaştırma yapabilirsiniz. 15 Pro ve Pro Max, geliştirilmiş kameralarla daha iyi yakınlaştırma ve yüksek çözünürlük sunuyor.

Spatial video desteği sayesinde Apple Vision Pro için çok şahane videolar çekebileceksiniz. Wi-Fi 6E desteğine de sahip olan bu canavar 128 GB depolama ile geliyor. 1 TB seçeneğinin de yer aldığını belirtelim. 999 dolardan başlayan fiyatlar ile satılacak.

iPhone 15 Pro Türkiye Fiyatı

iPhone 15 Türkiye fiyatı – 49.999 TL

iPhone 15 Plus Türkiye fiyatı – 56.999 TL

iPhone 15 Pro Türkiye fiyatı – 64.999 TL

iPhone 15 Pro Max Türkiye fiyatı – 76.999 TL