Apple Watch Series 9’un ardından Apple’ın çevre dostu şovu geldi. Sonrasında ise merakla beklenen Apple Watch Ultra 2 tanıtıldı. Selefine göre daha gelişmiş özelliklere sahip olan yeni model, ekstrem sporlar ve dağcılık ile ilgilenenlerin hayatını kolaylaştırmaya geldi diyebiliriz. Gelin özelliklerine göz atalım.

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36 saat normal kullanım 72 saat düşük güç modu ile çalışma süresi sunan Ultra 2 yine çevre dostu malzemeler ile üretiliyor. Ultra 2’de de Series 9’da yer alan Apple S9 çipini görüyoruz. 3000 nit parlaklığa çıkabilen bu ekrana yeni bir kadran ekleniyor. Yeni bisiklet modları, cihazda siri, flaş ve çift tıklama özelliklerine sahip olan bu modelin fiyatı ise 799 dolar olarak açıklandı.

Herkesin beklediği siyah renk seçeneği ise başka bahara kaldı. Selefine göre çok büyük yenilik sunmayan Apple Watch Ultra 2 ülkemizde bakalım kaç TL’ye satılacak?