The Information tarafından hazırlanan bir rapora göre, Apple, yeni modelleri iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in ekran üretiminde yaşanan sorunlar nedeniyle ürün lansmanında arz sıkıntısı yaşayabilir.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in sızdırılan görsellerine göre, bu yeni modellerin çerçeveleri, önceki iPhone 14 Pro serisine kıyasla daha ince ve kavisli bir tasarıma sahip olacak. Çerçeve boyutundaki bu azalma, üretim zorluklarının ana sebebi olarak belirtiliyor.

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Raporda, Apple’ın tedarikçilerinin daha ince çerçeve oluşturabilmek için yeni bir ekran üretim süreci kullandığı ve bu durumun LG Display’in ekranlarında güvenilirlik testlerinde başarısız olmasına yol açtığı belirtiliyor. Bu durum üzerine Apple’ın, LG’nin ekran tasarımını değiştirmeye çalışırken, alternatif olarak Samsung’dan ekran tedariki yapmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Rapora göre, bu üretim sorunları Apple’ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in lansmanını geciktirmeyecek, fakat piyasaya daha az ürün sunulacağı ve özellikle iPhone 15 Pro Max modelinde kıtlık yaşanabileceği belirtiliyor.

Daha önce Bank of America analisti tarafından hazırlanan bir raporda, iPhone 15 serisi için birkaç haftalık gecikme öngörülmüştü, fakat bu durumun sebebi belirtilmemişti. Ancak The Information’ın raporu, Apple’ın orijinal planına sadık kalacağına ve yeni iPhone’ları Eylül ayında piyasaya süreceğine inandığını belirtiyor.