Apple’ın ikonik sessize alma tuşu, yıllardan beridir firmayı diğer üreticilerden ayıran bir detay oldu. Cihaz ekranını uyandırmadan telefonu sessize almayı sağlayan bu tuş, iPhone 15 Pro modellerinde yer almayabilir. Fiziksel tuşları tamamen terk etmesi beklenen iPhone 15 Pro modellerinde sessize alma tuşunun yapısı değişiyor!

Dokunmatik Sessize Alma “Yüzeyine” Merhaba Deyin!

iPhone Pro modellerinin tasarımı, iPhone 11 Pro’lardan beri çok ciddi bir değişime uğramadı. O zamandan bu yana daha köşeli tasarım, küçülen çentik alanı, artan kamera çıkıntısı dışında değişen pek bir şey olmamıştı.

Apple’ın iPhone 15 Pro modelleriyle tasarım kitabını baştan yazacağı ve fiziksel tuşların yer aldığı yapıya veda edeceği konuşuluyordu. Son gelen bilgiler, Apple’ın bu konuda kararlı olduğunu ve fiziksel tuşların gerçekten de tarihe karışacağını gösteriyor.

Firma, bu yolda ayrık tasarıma sahip ses tuşları ve sessize alma tuşundan vazgeçecek. Firmanın iPhone 7 serisi ve sonraki iPhone modellerinde yer verdiği Haptic Touch ile çalışacak olan bu tuşlar, artık tek bir dokunmatik yüzeyde birleşecek.

Firma, tuşlara basma deneyimini Taptic Engine titreşim motorlarının sayısını artırarak taklit edecek. Kişi bir tuşa basmışçasına cihazı titreten bu titreşim motorları tuşa basma deneyimini çok iyi taklit edecek olsa da, tuşların nasıl çalışacağı halen belirsizliğini koruyor.

Apple’ın bu bütünleşik dokunmatik yüzeyinin yukarı kaydırılınca ses artırmaya, aşağı indirince sesi azaltmaya, bir kere basınca ise cihazı sesli/ sessiz konumları arasında değiştirmeye yarayacağı konuşuluyor.

Fakat geleneksel tuş tasarımına sahip modellerde cihaz sessiz konumdayken, sessize alma tuşunun üstündeki ufak turuncu renkli alan, cihazın sessizde olduğunu kullanıcıya bildirebiliyordu. Yeni tasarımda kullanıcı ekrana bakmadan cihazın hangi konumda olduğunu anlayamayabilir. Apple’ın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği belirsiz.

Firmanın MagSafe kablosuz teknolojisini dayatma yolunda bütün tuşlardan kurtulmaya çalışması ve kullanıcılara zor anlar yaşatması firmanın pazardaki yerini sarsabilir. Bizler de Apple’ın yeni tasarımını nasıl hayata geçireceğini merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın fiziksel tuşlardan vazgeçmesi doğru bir hamle mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!