Apple ana seri ile Pro serisindeki farkı eskiden sadece kamera ile belli ediyordu. Ancak iPhone 14 serisi ile ana seri ile Pro serisi arasındaki fark iyice açılmıştı. Fazla bir fiyat farkı da olmadığı için kullanıcılar doğal olarak Pro serisine ilgi göstermişti. Ancak bu durum iPhone 15 Pro serisi ile değişecek gibi görünüyor. Sızıntıları ile bilinen LeaksApplePro, amiral gemisi iPhone 15 Pro telefonun fiyatı hakkında yeni bilgiler yayınladı.

LeaksApplePro, Apple’ın bu yılın Eylül ayında iki adet 6.1 inçlik model ve iki adet 6.7 inçlik model piyasaya süreceğini iddia ediyor. Ayrıca Apple’ın iPhone 15 Plus’ın satması için Pro modellerinin fiyatlarını bir kez daha zamlayacağını belirtiyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan ApplePro; “Apple, iPhone 15 Plus’ı diğer üç modelle birlikte piyasaya sürecek. Fiyat ve boyut aynı olacak. Apple’ın yapacağı şey, iPhone 15 Pro’nun fiyatını yükselterek satışlarda artışa neden olmak olacak. iPhone 14 Plus ile ilgili en büyük sorun, birçok müşterinin 100 dolar daha fazla ödemeye ve Plus yerine bir iPhone 14 Pro satın almaya değer olduğuna inanmasıydı. Çözüm basit. iPhone 15 Pro’nun fiyatı yükseltilecek. Bu nedenle, bir iPhone 15 Pro’ya ihtiyaç duyan müşteriler onu satın almaya devam edecek ve Plus ile Pro arasında karar vermemiş olanların Plus’ı seçmesi muhtemeldir.” ifadelerini kullandı.

LeaksApplePro ayrıca geçen yılın sonunda iPhone 15 Ultra’nın 1.200 dolara veya 1.300 dolara mal olacağını ve bunun da onu iPhone 14 Pro Max’ten 100-200 dolar daha pahalı hale getireceğini de belirtti. Görünüşe göre Apple ana modelden de satmak istiyor. Ancak bunu fiyatları yükselterek yapmak çok amatörce olur. Bakalım Samsung cephesi 1 Şubat’ta tanıtacağı Galaxy S23 ailesinde nasıl bir fiyat politikası izleyecek?