Çin’in Weibo platformunda dolaşan görüntüler, Apple’ın yakında tanıtılacak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri için resmi duvar kağıtlarını ortaya koyduğunu iddia ediyor. Bu gelişme, önceki günlerde sizlerle paylaştığımız sızdırılan iPhone 15 Pro ambalajıyla birlikte geldi! İşte Apple’ın kullanacağı muhtemel duvar kağıtları!

iPhone 15 Pro Modellerinde İddialı Duvar Kağıtları Kullanılabilir!

Apple’ın resmi duvar kağıtları konsept renderları William Faix tarafından tasarlanmış. İddiaya göre, gösterilen duvar kağıtları, renk söylentilerine ve Çin’deki bir iPhone fabrikasından sızdırıldığı iddia edilen elle çizilmiş bir iPhone görüntüsüne dayanıyor.

Yeni duvar kağıdında da “S” harfi benzeri bir kavis görüyoruz. Apple bu sene, önceki yıllardan farklı olarak Pro modellerinde daha ciddi renkler kullanacak gibi görünüyor.

Aynı zamanda, Apple hayranları her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple’ın etkinlik davetiyesinde gizli ipuçları aramaya başladı. Bazıları, davetiye renklerinin, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in renk seçeneklerine işaret ettiğini düşünüyor.

Özellikle mavi, gümüş ve gri tonların yeni modellerde bulunacağına dair spekülasyonlar artıyor. Ayrıca, davetiyede gözlenen kum benzeri dokunun, yeni titanyum kasaların dokusuna bir gönderme olduğu da söyleniyor.

Bu yılki üst düzey iPhone modelleri, paslanmaz çelik çerçeve yerine titanyum çerçeveye sahip olabilir. Fırçalanmış bir titanyum benzeri kasaya sahip olacak olan bu modeller, parlak paslanmaz çelikten farklı bir görünüm sunacak. Titanyum grisi, mavi gri, siyah ve daha açık gümüş tonu gibi renk seçenekleri de bu kasayla beraber bekleniyor.

Apple’ın etkinlik için belirlediği slogan olan “Wonderlust”, “güçlü bir seyahat arzusu” anlamına gelirken, bu da yeni iPhone modellerinin özelliklerine bir gönderme olarak değerlendiriliyor. Özellikle iPhone 15 Pro Max’in öne çıkan periskop telefoto lensi ile kameraların yükseltilmiş özellikleri bu sloganla örtüşebilir.

Bizler de iPhone 15’lerin neler sunacağını merak ediyoruz. Yıl sonunda Apple’a Vivo gibi Çinli rakiplerden güçlü bir cevap gelebilir. Amiral gemisi telefon pazarında rekabet kızışacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sızdırılan duvar kağıtlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!