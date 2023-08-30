Apple, yaklaşan iPhone 15 serisinin duyurusuna dair heyecanı artırmak için etkinlik davetiyesi göndermeye başladı. Ancak bu sefer davetiyede sızdırılan renk seçenekleriyle ilgili ipuçları olduğuna dikkat çekiliyor. Sızıntıların ardından, iPhone 15 Pro’nun renk yelpazesinde altın renginin yer almayacağı iddia ediliyor. Bunun yerine, üç farklı gri tonu ve zengin bir koyu mavi seçeneği sunulacağı belirtiliyor.

Apple’ın Etkinlik Davetiyesi iPhone 15 Pro Renklerini İşaret Ediyor Olabilir!

X (Twitter) üzerinde paylaşım yapan @URedditor adlı bir kullanıcının paylaştığı görsellere göre, Apple’ın “Wonderlust” isimli etkinlik davetiyeleri, yaklaşan iPhone 15 Pro’nun renklerini gösteriyor gibi görünüyor.

Davetiyenin animasyonlu versiyonu, Apple logosunun kum tepeleri gibi hareket eden ve savrulan kum tanelerinden oluştuğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda iPhone 15’lerde kullanılacak özel duvar kağıtlarına dair sinyaller veriyor olabilir.

Aktarılan bilgilere göre, Apple genellikle davetiyelerini tasarlayan sanatçılara belirli ayrıntılar veriyor ancak bu detayların ne anlama geldiği konusunda açıklama yapmıyor. Bu kez de davetiyenin belirli renkleri işaret ettiği düşünülüyor. Bu sefer kullanılan renklerin iPhone 15 Pro’nun renk seçeneklerini de ifade edip etmediği net olmasa da, bu yüksek bir ihtimal.

Eğer sızdırılan renk bilgileri doğruysa, iPhone 15 Pro’nun renk yelpazesi altın rengi yerine zarif gri tonları ve etkileyici koyu mavi ile zenginleşecek gibi görünüyor.

iPhone 15 serisinin 12 Eylül’de düzenlenecek Apple Etkinliği’nde tanıtılması bekleniyor. Bu yeni serinin tüm cihazlarında USB-C girişine yer verilmesi ve iPhone 14’lerdeki çentiğin yerini Dynamic Islanda’a bırakması bekleniyor.

Bizler de iPhone 15 serisini merakla bekliyoruz. Pro ve Pro Max modellerin bu yıl periskop telefoto kamera ile inanılmaz bir zoom yeteneği sunması bekleniyor. Bu sayede Apple sonunda yakınlaştırma konusunda Samsung ve Vivo gibi rakiplere yetişebilecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni seri hangi renklere sahip olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!