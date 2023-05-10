iPhone 15 Pro Max’in tasarımı hakkında bazı detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Unbox Therapy yeni iPhone’un bir maketini içeren bir video yayınladı ve bize telefonun tasarımına bir bakış sunuyor, tüm iPhone 15 modelleri benzer bir tasarıma sahip olacak.

Unbox Therapy’nin aşağıdaki videosu iPhone 15 Pro Max’in maketine bir bakış sunuyor, bu cihazın tasarımı, bu yılın sonlarında piyasaya çıktığında nihai iPhone’un tam olarak nasıl göründüğüne benzemeyebilir.

Videodan da görebileceğimiz gibi, telefonun ekranında mevcut iPhone 15 Pro Max’ten daha ince çerçeveler olacak, cihaz ayrıca telefonun ön tarafında bir Dinamik Ada ile gelecek.

Bu yılın iPhone’larının yeni AB kurallarına uymak için USB-C ile gelmesi bekleniyor, telefonda yer alan maket, iPhone’un tüm modellerinde kullanılması beklenen USB-C ile geliyor.

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Yeni iPhone 15 telefonundaki diğer yükseltmeler arasında yeni bir Apple mobil işlemci ve ayrıca güncellenmiş kameralar yer alacak, Pro modellerin standart sürümlerden farklı işlemcilere sahip olması bekleniyor.

Yeni iPhone 15 serisi iOS 17 ile gelecek. iOS 17 hakkında daha fazla detayı önümüzdeki ay Google I/O geliştirici konferansında resmiyet kazandığında öğreneceğiz ve iPhone’a bazı önemli yeni özellikler getirecek.

Bu yıl yeni iPhone’un iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere dört modeli olacak ve bunların Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.