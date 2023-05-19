Son raporlar, Samsung’un Snapdragon 8 Gen 4 yongalarını Galaxy S25 serisi için kullanabileceğini ve bu yongaların bir kısmının Samsung Foundry tarafından üretilebileceğini gösteriyor. Öte yandan, bazı Galaxy S24 modellerinde Samsung’un kendi Exynos 2400 işlemcisini kullanması bekleniyor. Revegnus tarafından paylaşılan içeriden bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi TSMC’nin 3nm (N3E) işlemiyle üretilecek.

Ancak Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy varyantının Samsung Foundry’nin 3nm GAP (3GAP) sürecini kullanacağı söyleniyor. Bu, Samsung Foundry’nin TSMC’nin 3nm sürecine rakip olabileceği anlamına gelir. Ancak Galaxy S25’in çıkışı için daha iki yıl var ve daha kesin bilgilerin 2024’ün sonlarına doğru ortaya çıkacağını unutmamak önemli.

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Eğer söylentiler doğruysa, bu, bir şirketin aynı çip için iki farklı tedarikçi kullanma yaklaşımı açısından Apple’ın iPhone 6s’in A9 işlemcisine benzer bir durum olacak. Samsung yapımı A9 yongaları 14nm işlemiyle üretilirken, TSMC’nin yongaları 16nm işlemiyle üretilmişti. Samsung yapımı A9 çipi daha küçük boyutta olsa da, TSMC’nin çipleri biraz daha iyi güç verimliliği sunuyordu.

Ayrıca, Galaxy S25 cihazlarında Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy yongasının yanı sıra Samsung’un beklenen Exynos yonga setinin de kullanılması bekleniyor. Her iki yonga da Samsung Foundry’nin 3nm GAP işlemiyle üretilecek ve benzer performans seviyeleri sunacak. Samsung, güç tüketimi açısından bu iki yonga arasındaki farklılıkları en aza indirmeye çalışacaktır, ancak küçük farklar olabilir.