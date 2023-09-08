Apple’ın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonları olan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in 12 Eylül’de düzenlenecek Wonderlust etkinliğinde sahneye çıkması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre bu yeni telefonlar, özellikle depolama alanı ve fiyat konusunda kullanıcıları üzebilir! İşte bildiğimiz her şey!

iPhone 15 Pro ve Pro Max Depolama Alanı ve Fiyatı Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı!

Önceki söylentilere göre Apple, iPhone 15 Pro’nun başlangıç depolama alanını 256GB’a çıkararak fiyat artışını dengeleyecekti. Ancak TrendForce analistlerine göre, her iki model de iPhone 14 Pro serisi ile aynı 128GB depolama alanıyla başlayacak.

Bu da demek oluyor ki iPhone 15 Pro’nun fiyatı geçen yıla göre değişmeyecek ve hala 999 dolar olacak. Ancak iPhone 15 Pro Max’in fiyatında 100 dolarlık bir artış bekleniyor ve başlangıç fiyatının 1199 dolar olacağı iddia ediliyor.

iPhone 15 Pro Max bu fiyat artışına rağmen, bazı Pro özelliklerde kısıtlamalara neden olan 128GB depolama alanını kullanmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu da 128GB iPhone 15 Pro Max alanların biraz üzülebileceği anlamına geliyor.

Bu, diğer raporlara karşı bir tezat oluşturuyor, çünkü birçok kaynak Apple’ın tüm yeni iPhone modelleri için fiyat artışı planladığını öne sürmüştü.

TrendForce ayrıca iPhone 15 Pro modellerinin iPhone 14 Pro’daki 6GB RAM’i 8GB’a çıkaracağını belirtti. Ayrıca, depolama seçeneklerinin en fazla 1TB olacağını, yani daha önce söylenen 2TB seçeneğinin gerçekleşmeyeceğini öne sürdü.

Diğer analist raporları, fiyat artışının arkasında yeni titanyum kasa ve iPhone 15 Pro Max’in periskop kamerası gibi iki ana faktör olduğunu öne sürmüştü. Sonuç olarak, iPhone 15 Pro ve Pro Max’in depolama alanı ve fiyatı hakkında hala kesin bir bilgi yok. Ancak tanıtım etkinliği yaklaşıyor ve bu detayları en kısa sürede öğreneceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple fiyatlarda bir güncelleme yapacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!