USB-C bağlantı noktasının eklenmesinin yanı sıra, iPhone 15 Pro serisi bir başka büyük görsel değişikliğe daha sahip olabilir. Güvenilir bir kaynak olan Ming-Chi Kuo’ya göre, üst düzey akıllı telefonların fiziksel düğmelerden tamamen vazgeçmesi bekleniyor.

Uzman, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’in Taptic Engine haptik teknolojisini kullanabileceğini belirtiyor. Telefonun yan taraflarına yerleştirilen, dokunsal tepkilere hitap eden titreşimli motorlar, güç ve ses düğmelerinin yerini almalı ve basıldığında fiziksel dokunma yanılsaması yaratmak için titreşimi kullanmalıdır.

Bu, Apple’ın Taptic Engine’i ürünlerinde ilk kez kullanışı olmayacak. Örneğin, MacBook’lardaki trackpad’ler aslında hareket etmezler, ancak kullanım sırasında “tıklanabilir” oldukları hissini yaratırlar.

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Bu teknoloji iPhone SE ve iPhone XR modellerindeki Ana Ekran düğmesine de uygulanıyor. Zira bu özellik Apple Watch’un ilk sürümlerinden beri kullanılıyor.

Kuo, Luxshare ve AAC Techolologies’in iPhone 15 Pro için Taptic Motorları sağlamasının beklendiğini belirtiyor. Ayrıca analist, USB-C’nin eklenmesinin ve fiziksel düğmelerin değiştirilmesinin Apple’ın üst düzey akıllı telefonlarının ana cazibe merkezleri olacağına inanıyor.

İçindekiler Cep telefonları için yeni trend

Cep telefonları için yeni trend

Analistin görüşüne göre, fiziksel düğmelerin kaldırılması Apple’ın potansiyel su giriş noktalarını ortadan kaldırmasına yardımcı olacak. Bu sayede iPhone Pro cihazları suya dayanıklılık açısından bir ölçüt haline gelebilir.

Sonuç olarak, Taptic Motorların tanıtımı Cupertino Devi tarafından yaratılan bir başka trend haline gelmelidir. İlerleyen yıllarda Android telefon üreten markalar da benzer teknolojileri benimseyebilir.

Kaynak: iMore