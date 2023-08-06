Apple’ın, şirketin hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max için daha ince çerçeveli ekranlar üretmesine olanak tanıyan “LIPO” veya “düşük enjeksiyon basınçlı aşırı kalıplama” adlı bir işlem kullandığı bildiriliyor. Bu işlem sayesinde bekleniyor ki her iki amiral gemisi telefon da Xiaomi 13 Pro’nun rekoru olan 1,81 mm çerçeve ölçüsünü geçecek ve 1,55 mm çerçeve kalınlığına sahip olacaklar.

Apple’ın ilk tam ekran iPhone’u olan iPhone X’in çerçeveleri ise yalnızca yüzde 30 daha büyük. Bu durum, iPhone 15 Pro ve iPhone X’in yan yana yerleştirildiğinde çerçevelerin nasıl değişeceğini gösteren bir görsel eklenerek açıklanmış. Görsel, iPhone X’in tasarım açısından eski göründüğünü ve iPhone 15 Pro’nun daha modern bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

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LIPO sürecinin kullanılması, bu ince çerçevelerin mümkün olmasının ana sebebi olarak gösteriliyor. Ancak, gelecekteki “Pro” modellerinin çerçevelerinin daha da inceltilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Örneğin, Çinli bir ekran üreticisi olan ChinaStar’ın, sadece 1 mm çerçeve kalınlığına sahip panellerin seri üretimine başlayacağı ve bu sayede gelecek “Pro” modellerinin çerçevelerinin yüzde 64 daha ince hale geleceği belirtiliyor.

Gelecekteki modellerdeki bu gelişmeler, iPhone 11 Pro ile iPhone 15 Pro arasında büyük bir fark yaratacağı ve bu durumun 5 yaşındaki iPhone sahiplerini yükseltmeye teşvik edebileceği düşünülüyor. Apple’ın hedefi, kullanıcılara tam ekran deneyimini sunmak ve bu doğrultuda tedarik zinciri ortaklarından numune alarak ilerlemeyi sürdürmektedir. Ancak bu hedefin gerçekleşmesinin uzun sürebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Şu an için, gelecek amiral gemisi modellerinde kaydedilen ilerlemeye odaklanmak en mantıklı yol olarak görünmektedir.