Lüks tutkunlarının sevdiği firmalardan olan Caviar, son olarak, canlı aksiyon Barbie filminden esinlenerek #Barbiecore adını verdikleri yeni bir koleksiyonu piyasaya sürdü. Bu özel koleksiyon, özelleştirilmiş bir Samsung Galaxy Z Flip5 yanı sıra henüz piyasaya çıkmamış Apple iPhone 15 Pro, Pro Max ve Watch Series 9 modellerini içeriyor. Bu cihazlar, Barbie’nin karakteristik pembe renkleriyle tasarlanmış ve altın ile elmas detaylarla süslenmiş durumda.

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Galaxy Z Flip5, 24K pembe altın kaplama bir gövdeye ve 49 adet yakut taşına sahip. Arka panelde aynı zamanda pembe suni kürk ve Barbie Stiletto işlemesi bulunuyor. Bu telefon, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor ve sırasıyla 8.560 dolar ve 8.920 dolar fiyatla alıcılarına sunuluyor.

iPhone 15 Pro modelleri, 24K pembe altın kaplama çerçeve ve 61 Swarovski kristali ile süslenmiş kamera bölmelerine sahip. Arka panel Flip 5 ile farklı bir malzemeden üretilmiş olsa da, yine Barbie Stiletto tılsımına sahip. Bu özel Apple telefonları 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Fiyatlar ise 7.990 ila 9.990 dolar arasında değişecek.

Caviar ayrıca Barbiecore koleksiyonu kapsamında özelleştirilmiş bir Apple Watch Series 9 da sunuyor. Bu saat, pembe altın fiziksel buhar biriktirme kaplamalı 316L paslanmaz çelik kasaya sahip. Dokunmatik düğme yine pembe altın kaplamalı alaşımlı çelik cıvatalarla süslenmiştir. Saat kayışı da koleksiyonun genel temasına uygun olarak pembe renkte tasarlanmıştır. Özelleştirilmiş Apple Watch Series 9’un fiyatı ise 1.900 dolar olarak belirlenmiş.

Apple’ın özelleştirilmiş akıllı telefonları ve saatlerinin görselleri henüz ticari olarak piyasaya sürülmediği için gerçek ürünleri yansıtmıyor. Ancak Caviar, Barbiecore koleksiyonu için ön siparişleri kabul etmektedir. Bu koleksiyon, her cihaz türü için 99 adetle sınırlı. Bu nedenle bir tane edinmek isterseniz hızlı davranmanız gerekebilir.