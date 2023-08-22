Teknoloji devi Apple, meyve temalı markalaşma yolunda attığı adımları hız kesmeden sürdürüyor. Son olarak, şirketin “PINE APPLE” (İngilizce’de Pineapple ananas anlamına geliyor) adlı birden fazla ticari marka için resmi başvurularda bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Şirket, meyve temasını iş dünyasına taşıma amacını yansıtan bu adımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak Apple’ın bu markalaşma çabaları, zaman içinde yaşanan ticari marka itirazlarıyla da yakından ilişkilendiriliyor. Apple her gördüğü meyveyi babası zannediyor!

Apple Meyve Temalı Markalaşma Çabalarıyla Çıldırtacak!

Şu an “başvuru aşamasında” olarak gözüken ticari marka başvuruları, farklı kategorileri kapsıyor. Bunlar arasında bilimsel aletler, reklam satışları ve bina onarımı gibi alanlar bulunuyor. İlginç bir detay ise “PINE APPLE” teriminin Çince’de hem “菠萝” hem de “凤梨” kelimelerine denk gelmesi. Her iki kelime de tropikal meyve anlamına geliyor ve Apple’ın uluslararası pazarda meyve temasını nasıl bir şekilde işlediğini gösteriyor.

Apple’ın meyvelerle ilişkisi yalnızca markalaşma alanıyla sınırlı değil. Şirket, son yıllarda 215 ticari marka itirazı başvurusu yaptı. Bu, diğer teknoloji devleri Google, Microsoft, Amazon ve Meta’nın toplam itiraz sayısını geride bırakıyor. Bu itirazların %17’si karşı tarafların geri çekilmesiyle sonuçlanırken, yarısından fazlası ise sonuçlanmamış durumda ya da Apple aleyhine sonuçlanmış durumda.

Apple’ın ticari marka itirazları bazen tartışmalara neden oldu. Örneğin, Amerikalı sanatçı Frankie Pineapple’ın sahne adı olan “Pineapple” kelimesi nedeniyle şirketle karşı karşıya geldi. Bu tür durumlar, Apple’ın marka adının korunmasına yönelik kararlılığını vurguluyor. Ancak Apple burada çizgiyi biraz aştığı gerekeçesiyle sık sık eleştiriliyor.

Ticari marka adıyla özdeşleşen ısırılmış elma logosu bile Apple’ın hedeflerini ifade etmekte yetersiz kalıyor. Şirket, İsviçre’de, 2017 yılında, İsviçre Meyve Birliği’nin logosunu değiştirtmeye çalıştı. Bu durum, Apple’ın meyve sembolüne takıntılı olduğunu gösteriyor.

“PINE APPLE” ticari marka başvurusu, Apple’ın meyve temalı markalaşma macerasının son bölümünü oluşturuyor. Ancak daha önceki tecrübeler, bu girişimin de tartışmaları beraberinde getirebileceğini gösteriyor. Bu son başvurunun sonucunu beklerken, Apple’ın meyveyle olan ilişkisinin iş dünyasındaki yansımalarını görmeye devam edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple artık bu konuyu abarttı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!