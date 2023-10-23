Apple’ın iPhone 15 serisine dair Nikkei araştırması, özellikle en üst seviye modelin üretim maliyetlerinde kayda değer bir artış olduğunu gözler önüne seriyor. Bu, maliyetlerin üst üste rekor seviyelerde artış gösterdiği ikinci yıl olarak kayda geçiyor. Apple, bu yıl maliyet artışlarının büyük bir kısmını karşılasa da, bu yüksek bileşen maliyetlerinin 2024’te müşterilere yansıtılabileceği yönünde spekülasyonlar bulunuyor.

İçindekiler iPhone 15 maliyeti artmış

iPhone 15 maliyeti artmış

En üst düzey iPhone 15 Pro Max modeli, 5x optik yakınlaştırmalı bir telefoto kamera ve son teknoloji 3 nanometre işleme teknolojisiyle üretilmiş bir yarı iletken cihaz içeriyor. Bu modelin tahmini üretim maliyeti 558 dolar olarak hesaplandı; bu, 2022’de piyasaya sürülen 14 Pro Max’e göre %12’lik bir artış anlamına geliyor.

15 Pro Max’in maliyet-fiyat oranı, 14 Pro Max’e göre yüzde 1 puan artarak %47 seviyesine ulaşıyor. Özellikle telefoto kameranın maliyeti önemli ölçüde artış gösterdi ve 2022 modelinden 3,8 kat daha yüksek, yani 30 dolar oldu.

Yeni hafif ve dayanıklı titanyum çerçevenin maliyeti, geleneksel paslanmaz çelik çerçeveden %43 daha yüksek olarak hesaplandı, yani 50 dolar. Ayrıca, en yeni A17 Pro çipinin fiyatı da önceki modele göre %27 artarak 130 dolara yükseldi.

Maliyet artışı, çip üretimi için aşırı ultraviyole (EUV) litografi makineleri gibi bileşen fiyatlarının artmasından kaynaklanıyor. Ancak, zayıf talep nedeniyle NAND flash bellek yongalarının fiyatları düşmüş ve maliyet artışlarının bir kısmı dengelemiş.

Ana bileşenlerin yaklaşık %29’u Güney Kore’den tedarik edilirken, Amerika’da %33 ile en yüksek paya sahiptir. LG Grubu ve Samsung Grubu, ana tedarikçiler olarak belirtiliyor. Japonya’nın payı %10 civarında kalmış.

Apple, artan maliyetlere rağmen, en üst seviye model dışındaki çoğu iPhone 15 modelinin Amerika fiyatlarını sabit tuttu. Bu, Apple’ın satışları olumsuz etkilemekten kaçınmak amacıyla temkinli bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor.

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Apple, gelecek yıl Pro Max dışındaki modellerin fiyatlarını artırma seçeneğini değerlendirebilir. Böylece artan maliyetleri dengeleyebilir. Teknoloji devinin fiyatlandırma stratejisi, iPhone 16 serisi tanıtıldığında yakından incelenecek.