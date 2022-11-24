Elon Musk, geçen ay devraldığından bu yana Twitter için büyük planlarını açıkladı. Musk, siteyi daha fazla “konuşma özgürlüğüne” açarken, abonelikler yoluyla elde ettiği geliri artırmak istiyor. Ancak Musk’ın Twitter planları, büyük bir engel ile karşı karşıya: Apple ve Google

Gerginlik artıyor

Musk’ın “Twitter 2.0” vizyonuna yönelik risklerden biri, değişikliklerin Apple veya Google’ın uygulama kurallarını ihlal etme olasılığı.

Musk, geçen hafta Google ve Apple’ın Twitter gibi şirketlerden aldığı uygulama mağazası ücretlerinden şikayet etti. Musk, “iOS / Android ikilisi nedeniyle uygulama mağazası ücretleri çok yüksek. Bu, internette gizli bir %30 vergidir.” diye tweetledi. Ardından, uygulama mağazası kurallarını araştırdığı bildirilen Adalet Bakanlığı’nın anti tröst bölümünü etiketledi. Şikayet, Apple ve Google’ın uygulamalar içinden yapılan satın alımlardan aldığı %15 ila %30’luk kesintinin üzerineydi. Bu kesinti, Musk’ın Twitter Blue abonelik planlarından ihtiyaç duyduğu geliri tüketme potansiyeline sahip.

Musk’ın devralmasından bu yana Twitter’ın zararlı içerikte bir artış gördüğüne dair işaretler var. Bu da şirketin uygulamalarını riske atıyor. Musk’ın CEO olmasından kısa bir süre sonra site nefret söylemi ve ırkçı lakaplarla doldu. Kâr amacı gütmeyen Network Contagion Research Institute’a göre Twitter, birçok hesabı askıya aldı.

Musk’ın mavi tik planı kaosa ve büyük şirketleri ve figürleri taklit eden hesaplara yol açtı. Bu da bazı reklam verenlerin sosyal ağdan çekinmelerine neden oldu. Eski Twitter güvenlik başkanı Yoel Roth, “Ben şirketten ayrılırken, uygulama inceleme ekiplerinden gelen aramalar çoktan başlamıştı.” dedi.

Ücretler ve abonelik geliri

Twitter ve Apple yıllardır ortak. 2011’de Apple, tweetleri iOS işletim sistemine derinlemesine entegre etti. Resmi şirket iletişimi işlevi gören Tweetler, Apple CEO’su Tim Cook’un hesabı altında düzenli olarak yayınlanmaktadır. Apple, Twitter’da yeni iPhone’ların ve büyük lansman etkinliklerinin reklamını yaptı. Ancak Musk aboneliklerden daha büyük bir gelir elde etmek için harekete geçtikçe, ilişki değişecek gibi.

Twitter, 2021’de 5,08 milyar dolar gelir bildirdi. Musk’ın hedefin bu olduğunu söylediği gibi, bunun yarısı gelecekte aboneliklerden gelirse, yüz milyonlarca dolar Apple ve Google’a gidecek. Bu, şirketler için küçük bir miktar ama Twitter için potansiyel olarak büyük bir hit.

Apple’ın ana kurallarından biri, bir iPhone uygulaması içinden satın alınan dijital içeriğin (oyun paraları, avatar kıyafeti veya premium abonelik) Apple’ın kullanıcıyı doğrudan faturalandırdığı uygulama içi satın alma mekanizmasını kullanması gerektiğidir. Apple satışların %30’unu alır, abonelikler için bir yıl sonra %15’e düşer ve kalanını geliştiriciye öder.

Musk için seçeneklerden biri, Spotify’ın yaptığına benzer bir yaklaşım benimsemek. Musk, Web’de Apple’a bir kesinti ödemeden daha düşük bir 9,99 dolar fiyat sunar. Kullanıcılar uygulamadaki mevcut hesaplarına giriş yapar. Premium aboneliğe abone olan kullanıcılar, Apple’ın ücretlerini etkili bir şekilde karşılayan 12,99 ABD doları öder.

Veya Twitter, 2018’de tamamen Apple üzerinden abonelik sunmayı bırakan Netflix gibi daha da ileri gidebilir. Musk, şirketin web sitesinde Twitter Blue’yu daha ucuza satar ve 118 milyondan fazla takipçisine Blue’nun yalnızca Twitter.com’da kullanılabildiğini tweetler. Böylece Apple’a herhangi bir ücret ödenmemesine yardımcı olur.

Ancak bu, Twitter’ın, kullanıcıları satın alma kararı verme olasılıklarının en yüksek olduğu uygulama içindeki abonelik hakkında bilgilendirmek için birçok seçeneği kaldırması gerektiği anlamına da geliyor. Apple’ın, kullanıcılara alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgi verirken hangi uygulamaların bağlanabileceğine ilişkin ayrıntılı kuralları vardır.

İçerik denetimi konusunda mücadele

Musk, Apple ve Google’ın kurallarını ihlal eden uygulamaları onaylamayı reddetme ve hatta geri çekebilmesiyle karşı karşıya. Örneğin Apple, 2020’de sakıncalı içerik nedeniyle 30.000’den fazla uygulamayı mağazasından kaldırdığını söyledi. Twitter’ın güven ve emniyetten sorumlu eski başkanı Roth, uygulama mağazasıyla ilgili sorunlar Twitter’ı vurursa bu “felaket” olabilir dedi. Twitter, SEC ile yapılan başvurularda uygulama incelemesini bir risk faktörü olarak listelediğini belirtti.

Apple ve Google, çeşitli nedenlerden dolayı uygulamaları kaldırma ve uygulama incelemeleri yapılırken yayın programlarını geciktirme yetkisine sahip. Bu da Musk yeni özellikler başlatmak istediğinde ortalığı kasıp kavurabileceği anlamına geliyor.

Uygulama mağazaları, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği daha yakından incelemeye başladı. Apple ve Google, küçük bir site olan Parler’ı şiddet çağrıları içeren paylaşımların ardından 2020’de yasakladı. Veya Apple, Trump’ın sosyal ağ uygulaması Truth Social’ı onaylasa da Google Play’in onaylaması daha uzun sürdü. Şirket, sosyal ağın “kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği denetlemek için etkili sistemlere” sahip olmadığını ve bu nedenle Play Store hizmet şartlarını ihlal ettiğini söyledi. Google, sonunda ekim ayında uygulamayı onayladı ve uygulamaların sakıncalı gönderileri kaldırması gerektiğini söyledi.

Apple ve Google, Parler gibi uygulamaları yasaklarken dikkatli davrandılar. Siyasi nedenleri öne sürmek yerine, rahatsız edici gönderiler gibi belirli kural ihlallerine işaret ettiler. Twitter kadar büyük bir sosyal ağda, genellikle henüz denetlenmemiş içerikle karşılaşmak mümkün. Yine de, Apple ve Google’ın neyin zararlı bilgi olup neyin olmadığı konusunda zorlu bir savaşa girmek istemeleri pek olası değil. Bu, kamu incelemesini ve siyasi tartışmayı davet etmekle sonuçlanabilir. Uygulama mağazalarının, uygulamaları tamamen kaldırmakla tehdit etmek yerine yeni sürümleri onaylamayı geciktirmesi mümkün.

İş için güvenli olmayan her şeyin varsayılan olarak gizlenmesi gerekir. Twitter şu anda yetişkinlere uygun içeriğe izin veriyor. Bu da onu Apple ve Google’ın görüş alanına sokabilir. Apple’ın yönergeleri, “Kullanıcı tarafından oluşturulan uygunsuz içerik kullanan uygulamalar App Store’a ait değildir. Bu uygulamalar bildirimde bulunulmaksızın kaldırılabilir” diyor.

Ancak Musk genellikle tartışmalardan uzaklaşmak yerine direkt onlara doğru koşar. Şimdi, bu iki şirketin %30’luk ücretleri ile ilgili tartışıp tartışmayacağına karar vermesi gerekiyor.