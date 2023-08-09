Apple’ın heyecanla beklenen yeni iPhone serisi yaklaşıyor. iPhone 15 serisinin önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu serinin iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerini içereceği söyleniyor. En dikkat çekici değişikliklerden biri ise Apple’ın tescilli Lightning konektörünü terk ederek USB Type-C bağlantı noktasını kullanmaya başlayabileceği iddiası. Geçtiğimiz gün bu iddiayı doğrulayabilecek görseller ortaya çıktı!

Apple’ın Yeni iPhone 15 Serisi USB Type-C Kullanabilir!

Sızdırılan görüntüler, lipilipsi ve John011235 adlı X (Twitter) kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Bu görüntüler, iPhone 15, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max modellerinde USB Type-C konektör bileşenlerini gösteriyor. Ancak, iPhone 15 Pro’nun görüntüleri henüz sızdırılmış değil. Görüntülerin kesinliği ve güvenilirliği konusunda net bir bilgi bulunmuyor ve kullanıcılar bu bileşen görüntülerinin kaynağını açıklamadılar.

Apple daha önce gelecekteki telefonlarını Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun bir şarj portuyla donatacağını doğrulamıştı. Ancak, Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15 serisinin bu yeniliği benimseyip benimsemeyeceği henüz net değil. Bazı raporlar, yeni telefonların USB Type-C konektörüne sahip olacağını, ancak sadece Made for iPhone (MFi) sertifikalı aksesuarların tam uyumlu olabileceğini öne sürüyor.

iPhone 15 Plus and 15 c.c flex pic.twitter.com/PYLyYKKKWR — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) August 8, 2023

Bu yılın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde ayrıca ikonik sessize alma düğmesinin değiştirileceği belirtiliyor. Bu düğme, programlanabilen bir “eylem” düğmesiyle yer değiştirecek. Hatırlatmak gerekirse, Samsung cephesi Galaxy S8, Note 8 gibi eski modellerinde Bixby tuşuyla daha önce bunu yapmıştı. Apple ise geçen yıl Apple Watch Ultra ile benzer bir düğmeyi tanıtmıştı ve bu değişikliğin iPhone’lara da geleceği söyleniyor.

Sonuç olarak, Apple’ın yeni iPhone 15 serisi ile USB Type-C bağlantı noktasını kullanıp kullanmayacağı ve diğer yenilikler konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Yine de ortaya çıkan son görüntüler büyük gelişmelere dair umut vadediyor. Apple hayranları ve teknoloji meraklıları, Eylül ayında gerçekleşecek olan lansmanda tüm bu detayları öğrenmeyi dört gözle bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın bir sonraki canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!