Apple’ın merakla beklenen iPhone 15 serisi, 13 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak. Bu yeni seri, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşacak. Son günlerde sıkça konuşulan söylentilere göre, özellikle iPhone 15 Pro modelleri yüksek depolama kapasitesi ile dikkat çekecek.

iPhone 15 Serisi Depolama Kapasitesi ile Dikkat Çekecek!

iPhone 14 Pro serisi 128GB depolama kapasitesinden başlamış ve bu konuda sıkça eleştirilmişken, iPhone 15 Pro modelleri 256GB depolama alanıyla başlayacak gibi görünüyor. Ancak daha da dikkat çekici olanı, güvenilir kaynakların iddiasına göre, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri 2TB’a kadar depolama seçeneği sunacak. Bu da Pro RAW ve Pro Res gibi video ve fotoğraf modlarını sıkça kullananlar için inanılmaz sevindirici bir haber.

Eğer bu söylentiler doğruysa, iPhone 15 Pro serisi bugüne kadar üretilen en yüksek depolama kapasitesine sahip iPhone modelleri olacak. Şu anki en üst düzey iPhone modelleri olan iPhone 14 Pro ve Pro Max, sadece 1TB depolama kapasitesine sahip. Android cephesinde de bu kapasiteyi görüyoruz.

Artan depolama seçenekleri doğal olarak fiyatlar üzerinde de etkili olacak. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin önceki versiyonlara göre daha yüksek fiyat etiketleriyle geleceği söyleniyor. Bu durum, kullanıcıların daha fazla depolama seçeneği ve üstün özellikler için daha fazla ödeme yapmaya hazır olmalarını gerektirecek. Özellikle ülkemizdeki müşteriler şimdiden kredi çekmek isteyebilir.

iPhone 15 Pro’nun, iPhone 14 Pro’ya göre yaklaşık 100 dolar daha pahalı olacağı, iPhone 15 Pro Max’in ise iPhone 14 Pro Max’ten 100 ila 200 dolar daha fazla bir fiyatla satılacağı tahmin ediliyor. Ancak standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin fiyatlarının benzer kalması bekleniyor.

Ülkemizde ise artan döviz kurları ve maliyetler nedeniyle bu artışlar en az 5 bin lira civarında olacak gibi görünüyor. Bunun iyimser bir rakam olduğunu bile söylemek mümkün.

Apple, iPhone 15 serisini 13 Eylül Çarşamba günü tanıtacak ve ön siparişlerin 15 Eylül’de başlayacağı söyleniyor. Kullanıcılar, yeni iPhone modellerinin depolama kapasitesi ve özellikleri ile ilgili daha fazla ayrıntıyı tanıtım etkinliğinde öğrenebilecekler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 15 Pro’ların 128GB depolama kapasitesine elveda demesi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!