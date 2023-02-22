Bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek olan yeni iPhone 15 telefonları hakkında bir dizi söylenti duyduk. Şimdi bu telefonların mevcut modellere göre alacağı bazı güncellemeler hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktı. Gelin haberin detaylarına yakından bakalım.

Yakın tarihli bir rapora göre, iPhone 15 modellerinden bazıları iPhone 14 serisinden daha fazla RAM ile gelecek, tüm modeller mevcut telefonlardan daha hızlı RAM’e sahip olacak. Trendforce tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max en az 8GB RAM ile gelecek.

Apple, iPhone’un standart ve Pro sürümlerini giderek daha fazla farklılaştırmak istiyor, bu nedenle iPhone 15 ve 15 Plus görünüşe göre 6GB RAM ile gelecek. Bu, iPhone 14 modelleriyle aynı, ancak yeni telefonlar daha hızlı LPDDR5 RAM‘e sahip olacak.

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Ayrıca bu yılki iPhone’larda yeni ve daha hızlı bir Apple işlemcisi de dahil olmak üzere bir dizi başka yükseltme bekliyoruz ve Pro modellerinin WiFi 6E özelliğine sahip olması bekleniyor. Bu yılki iPhone’ların tüm modelleri Apple’ın Dinamik Adası ile birlikte gelecek.

Apple, iPhone 12’den bu yana iPhone’larında 6GB RAM kullanıyor, bu rakam rakiplerinin çoğundan daha düşük, ancak iPhone yine de kıyaslama ve testlerin çoğunda bu cihazlardan daha iyi performans göstermeyi başarıyor.