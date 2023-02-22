Kutusu açılmayan bir iPhone, açık artırma yoluyla satışa sunuldu. Yaklaşık 16 yıl önce tanıtılan cihaz, 63 bin 356 dolara alıcı buldu. Müzayedenin yaklaşık 50.000 dolara alıcı bulması bekleniyordu ancak nihai fiyat daha yüksek oldu ve bu cihaz için yeni bir rekor kırıldı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, fabrika ambalajındaki aynı orijinal iPhone için 35.414 dolar ödenmişti. Sonbaharda ise bir diğeri 39.340 dolara satılmıştı. Hatırlamak gerekirse, böyle bir cihazın piyasaya sürüldüğü zamanki fiyatı 8 GB belleğe sahip versiyon için 599 dolardı.

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Ancak bu kez lotun değeri önceki rakamları neredeyse ikiye katladı. Kazanan kişi iPhone için 63.356 dolar ödedi. Bu, orijinal maliyetinin 105 katı demek.

Bu iPhone’un ilk sahibinin 2007 yılında arkadaşlarından hediye olarak aldığı, ancak hiç kullanmadığı, çünkü o dönemde iPhone’un yalnızca AT&T operatör ağı ile çalıştığı bildirildi. Bu yüzden de 15 yıl boyunca hiç açılmadan öylece bırakılmış durumda.

LCG Auctions, bu ayın başlarında yukarıdan gördüğünüz kutusu açılmamış ilk iPhone’u 2500 dolardan başlayan bir açık artırmayla satışa sundu. Telefon 2007’de 599 dolara satışa çıkmıştı.

Business Insider’ın aktardığına göre kutusu açılmamış bu iPhone, ilk olarak Karen Green isimli bir kişiye hediye olarak geldi. Green, ABD’deki operatörlerden biri olan Verizon’ı kullanıyordu; ancak iPhone, yalnızca AT&T isimli telekomünikasyon şirketinin müşterileri tarafından kullanılabiliyordu. Green de bu sebeple telefonu rafa kaldırdı. Hiç açılmayan cihaz, yıllar sonra da LCG Auctions aracılığıyla satıldı.