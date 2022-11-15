Apple, iPhone 14 serisinde Acil Durum Uydu SOS aracını kullanıma sundu. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da kullanılabilen özellik, şirketten yeni bir akıllı telefonun satın alındığı ve etkinleştirildiği tarihten itibaren iki yıl boyunca ücretsiz. Araç Aralık ayında Fransa, Almanya, İrlanda ve Birleşik Krallık’ta kullanıma sunulacak.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max ile uyumlu olan uydu üzerinden Acil SOS, Apple’ın uyduları işleten Globalstar gibi şirketlere 450 milyon dolar yatırım yapmasını sağladı. Özellik için iOS 16.1 sürümü gerekecek.

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Yeni özellik, iPhone kullanıcılarının yerel acil durumları tetiklemek için uydulara bağlanmasına olanak tanıyor. Tam olarak mobil veya Wi-Fi bağlantısının olmadığı yerler için kullanılacak. Yeni özellik ile Arama uygulaması üzerinden konumu kişilerinizle paylaşmanız da mümkün.

iPhone 14 Uydu Acil Durum SMS’i, Globalstar’ın uydu ağı, yer istasyonları ve insan personelinin desteğinin yanı sıra yazılım ve donanımın bir kombinasyonu ile çalışır.

Bununla birlikte, kullanıcının elinde bir tür “uydu telefonu” yoktur, çünkü işlev yalnızca acil durumlar içindir. Bu nedenle, arama yapmak ve hatta kişilere normal mesajlar göndermek mümkün değildir.

Acil Durum Uydu SMS’i nasıl kullanılır?

iPhone’da Acil Durum Uydu SMS’ini kullanmak için kullanıcının tek yapması gereken, bağlantının olmadığı bir bölgede yerel acil durum numarasını aramayı denemektir. Akıllı telefon daha sonra bir mesaj ve yardım talep eden bir SMS göndermek için bir simge görüntüleyecektir.

Sistemin kendisinde bir anketi yanıtlayarak acil durum temasının nedenini belirtmek gerekir. Kullanıcı ayrıca isteğe bağlı olarak cep telefonunda kayıtlı acil durum kişilerini de tetikleyebilir. Buradan itibaren sistem, cihazın bir uyduya bağlanabilmesi için nereye yönlendirilmesi gerektiğini gösterecektir.

Bununla birlikte Apple, işlevin bir mesajın gerçekten gönderilmesi için yaklaşık 15 saniye sürebileceğini, ancak bu sürenin yine de uzatılabileceğini belirtiyor. Şirket yaptığı açıklamada, “Uydular hızlı hareket eder, düşük bant genişliğine sahiptir ve Dünya’dan binlerce mil uzakta bulunur, bu nedenle kısa mesajların iletilmesi birkaç dakika sürebilir” dedi.