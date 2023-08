Eylül 2022’de piyasaya sürülen iPhone 14 ve iPhone 14 Pro’nun batarya sağlığı sorunları, kullanıcıların tepkisine neden oluyor. Çoğu insanın henüz bir yıl bile geçmeden bataryalarının ciddi bozulma belirtileri göstermeye başlaması, sosyal medyada da dikkat çeken bir konu haline geldi. iPhone 15’in çıkışına haftalar kala iPhone 14 serisi batarya sağlığı sorunuyla gündeme geldi!

Son haftalarda birçok iPhone kullanıcısı, bataryalarının ne kadar kötüleştiğini sosyal medyada paylaşıyor. Bataryanın sunduğu kullanım süresinden ziyade, pil sağlığının ne kadar kötü olduğuna dikkat çeken kullanıcılar, bir yıldan kısa bir süre içinde bile batarya sağlıklarının %90’ın altına düştüğünü bildiriyorlar.

Benzer şekilde, Twitter ve Mastodon gibi platformlarda, kullanıcılar batarya sorunlarından şikayet ediyorlar. Bu durum, bazı kullanıcıların batarya sağlığının %87 gibi oldukça düşük seviyelere düştüğünü gösteren ekran görüntüleriyle de destekleniyor.

Apple genelde pillerin 2 yıl kullanımın ardından %80 pil sağlığına düşmesini normal görüyor. Ancak iPhone 14 kullanıcılarının pili bu hızla eskimeye devam ederse, büyük ihtimalle piller 2 yıldan kısa sürede %80 pil sağlığının da aşağısını görecek. Apple genelde bu şekilde hızlı sağlık düşüşü yaşayan bataryaları serviste ücretsiz değiştiriyor, ama bunun bir garantisi yok.

I’ve had my iPhone 14 Pro for LESS than a year…this is actually unacceptable 😡 pic.twitter.com/rKkvW6Z60v

— Sam Kohl (@iupdate) August 1, 2023