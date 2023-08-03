Eylül 2022’de piyasaya sürülen iPhone 14 ve iPhone 14 Pro’nun batarya sağlığı sorunları, kullanıcıların tepkisine neden oluyor. Çoğu insanın henüz bir yıl bile geçmeden bataryalarının ciddi bozulma belirtileri göstermeye başlaması, sosyal medyada da dikkat çeken bir konu haline geldi. iPhone 15’in çıkışına haftalar kala iPhone 14 serisi batarya sağlığı sorunuyla gündeme geldi!

iPhone 14 Serisinin Pilleri Çok Çabuk Eskiyor! Kullanıcı Şikayetleri Arttı!

Son haftalarda birçok iPhone kullanıcısı, bataryalarının ne kadar kötüleştiğini sosyal medyada paylaşıyor. Bataryanın sunduğu kullanım süresinden ziyade, pil sağlığının ne kadar kötü olduğuna dikkat çeken kullanıcılar, bir yıldan kısa bir süre içinde bile batarya sağlıklarının %90’ın altına düştüğünü bildiriyorlar.

Benzer şekilde, Twitter ve Mastodon gibi platformlarda, kullanıcılar batarya sorunlarından şikayet ediyorlar. Bu durum, bazı kullanıcıların batarya sağlığının %87 gibi oldukça düşük seviyelere düştüğünü gösteren ekran görüntüleriyle de destekleniyor.

Apple genelde pillerin 2 yıl kullanımın ardından %80 pil sağlığına düşmesini normal görüyor. Ancak iPhone 14 kullanıcılarının pili bu hızla eskimeye devam ederse, büyük ihtimalle piller 2 yıldan kısa sürede %80 pil sağlığının da aşağısını görecek. Apple genelde bu şekilde hızlı sağlık düşüşü yaşayan bataryaları serviste ücretsiz değiştiriyor, ama bunun bir garantisi yok.

I’ve had my iPhone 14 Pro for LESS than a year…this is actually unacceptable 😡 pic.twitter.com/rKkvW6Z60v — Sam Kohl (@iupdate) August 1, 2023

Batarya sorunlarına yönelik yapılan tahminler arasında, bazı bölgelerdeki aşırı sıcak yaz mevsiminin etkili olabileceği ve pillerin kendilerinin normal standartlara uygun olmamasının da sorunlardan biri olabileceği düşünülüyor. Ne olursa olsun, bu sorunlar nedeniyle yakın zamanda birçok iPhone kullanıcısının yeni bir bataryaya ihtiyaç duyacağı kesin.

Bu sorunla karşılaşan iPhone sahipleri, yeni iPhone 15 veya iPhone 15 Pro gibi modellere geçmeyi düşünmeyebilirler. Ancak Apple’ın, batarya sorunlarına yönelik kullanıcıların endişelerini nasıl çözeceği ve gelecek modellerde bu tür sorunların önüne nasıl geçileceği merakla bekleniyor. Resmi bir açıklama yapılana kadar kullanıcılar ve teknoloji dünyası, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro’nun batarya performansı konusundaki gelişmeleri yakından takip edecek.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu konuda ne yapacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!