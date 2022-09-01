Daha önceki söylentilere bakacak olursak, Apple’ın yaklaşmakta olan iPhone 14 Pro modellerinin delikli ve hap şeklinde kesiklere sahip olacağını biliyoruz. Analistler bu tasarım özelliğini onaylamış olsa da, Apple’ın yazılımının iPhone ekranı her çalıştığında kesikleri nasıl entegre edeceği belirsiz.

Anonim kaynaklar MacRumors‘a, ekran açıkken delik kesiklerinin ayrılmadığını, bunun yerine tek, daha büyük bir hap şekli gibi göründüğünü söyledi. Bu değişiklikler, Kamera uygulamasının yeni bir sürümle geleceğini söylüyor.

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This is true. It looks like one wide pill shaped cutout. Having that separation would look odd during use. https://t.co/SrAtYQsENx — Mark Gurman (@markgurman) August 31, 2022

Apple tasarım olarak alanı sol ve sağ durum simgelerine uyacak şekilde genişletebilir veya belirli bildirimler için aşağı doğru büyük, yuvarlak bir kareye genişletebilir. Bu, hem kamera hem de mikrofon etkinleştirildiğinde Apple’ın hem yeşil hem de turuncu noktaları göstermesine olanak tanıyabilir.

Bir uygulama kamera ve mikrofonu kullanıyorsa ekranda yeşil bir nokta görüntülenecek, Apple hangi uygulamaların mikrofon ve kamerayı kullandığını görmek için kullanıcıların bu göstergelere dokunmasına izin verecek.

9to5Mac, Apple’ın Kamera uygulamasını yeni bir tasarım planladığını, bu nedenle çoğu işlevin en üstte olduğunu söyledi. İddiaya göre Flaş ve Canlı Fotoğraf düğmeleri artık durum çubuğunda, fotoğraf ve video ayarları ekran kesiklerinin altında yer alacak.

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6.1 inç ‌iPhone 14‌, 6.7 inç iPhone Max, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç ‌iPhone 14 Pro‌ Max bekleniyor. Bu yıl 5.4 inç ‌iPhone‌ “mini” olmayacak, Apple bunun yerine daha büyük cihazları tercih edecek.

Standart ‌iPhone 14‌ modellerine büyük bir değişiklik gelmezken, ‌iPhone 14 Pro‌ modellerinde çentik, bir A16 çip, yeni bir 48 megapiksel kamera ile gelecek.

iPhone 14‌ modelleri yine bir A15 yongası kullanacak ve aynı etkileyici kamera teknolojisini almayacak, ancak yeni renklere, güncellenmiş Ultra Geniş lense, daha hızlı 5G’ye ve WiFi 6E yer alacak.