Daha önceki söylentilere bakacak olursak, Apple’ın yaklaşmakta olan iPhone 14 Pro modellerinin delikli ve hap şeklinde kesiklere sahip olacağını biliyoruz. Analistler bu tasarım özelliğini onaylamış olsa da, Apple’ın yazılımının iPhone ekranı her çalıştığında kesikleri nasıl entegre edeceği belirsiz.

Anonim kaynaklar MacRumors‘a, ekran açıkken delik kesiklerinin ayrılmadığını, bunun yerine tek, daha büyük bir hap şekli gibi göründüğünü söyledi. Bu değişiklikler, Kamera uygulamasının yeni bir sürümle geleceğini söylüyor.

This is true. It looks like one wide pill shaped cutout. Having that separation would look odd during use. https://t.co/SrAtYQsENx

— Mark Gurman (@markgurman) August 31, 2022