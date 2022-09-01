Çinli teknoloji devi Huawei, bir sonraki lansmanını 6 Eylül Salı günü yapacak. Etkinliğin yıldızı şüphesiz Mate 50 serisi olsa da, bugün çıkan haberlere göre lansmanda sadece Mate serisi tanıtılmayacak. Çeşitli iddialara göre 6 Eylül’deki lansmanda tanıtılacak cihazlardan biri Huawei P50 Pocket serisinin devam modeli olabilir.

İçindekiler Yeni Huawei Pocket Sertifikalarını Aldı

Yeni Huawei Pocket Sertifikalarını Aldı

Şirketin BAL-AL80 ve CHA-AL80 model numaralarına sahip iki yeni cihazı, Çin’in TENAA sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Sitede sertifika maddeleri dahil telefonların bazı tasarımsal ve tekniksel özellikleri ortaya çıktı. Belge ve görüntüler BAL-AL80’in kapaklı bir cihaz olduğunu, CHA-AL80’in ise Enjoy markalı orta segment küçük boyutlu bir cihaz olduğunu gösteriyor.

BAL-AL80 modelinin, Huawei P50 Pocket’in devamı veya güncellenmiş bir versiyonu olduğunu düşünüyoruz. Cihaz, çift tonlu bir tasarıma sahip. Yeni Pocket’ın arka tarafında iki dairelik bir kamera modülü bulunuyor. Sertifika listesi, cihazlardaki 5G ağları için herhangi bir şey söylemiyor. Site ayrıca, BAL-AL80 kodlu modelin beş kamera ve 4.260 mAh pil ile donatıldığını belirtmiş.

CHA-AL80 Huawei telefonu ise kamera delikli bir ekrana, yana bakan bir parmak izi tarayıcısına ve arkada üçlü kamera ünitesine sahip. Telefon 3.900 mAh değerinde küçük bir pil ile geliyor. Cihazın maalesef 5G bağlantı hızı teknolojisi yok. Her iki cihaz da HarmonyOS ara yüzüyle çalışacak gibi duruyor. Ne yazık ki, her iki cihazın da piyasaya çıkacağı isim hakkında bir bir bilgi yok.

Her ne kadar iki telefon da ilginç cihazlar olsa da 6 Eylül gecesinin yıldızı yaklaşan Mate 50 serisi olacak. Serinin Snapdragon 778G destekli Mate 50e başta olmak üzere dört modeli içermesi bekleniyor; Snapdragon 8 Gen 1 4G destekli Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS Porsche Design.

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