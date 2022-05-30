Apple tarafı, iPhone 11 ailesi ile beraber profesyonel özelliklerle ihtiyaç duyan kullanıcılar için seriye bir de “Pro” model eklemesi yapmıştı. Firmanın geçtiğimiz yıl tanıttığı iPhone 13 serisinden önceki serilerde normal modeller ile Pro modeller arasındaki kayda değer tek fark kamera konusunda olsa da, iPhone 13 serisinde Pro modellerde fazladan 1 adet GPU çekirdeği ve 120 Hz destekli ekran gibi normal modellerde bulunmayan bazı donanım özelliklerine de yer verilmiş ve bu modeller arasındaki fark biraz daha belirgin bir hale gelmişti. Bu yıl Pro modeller ve normal modeller arasındaki fark daha da açılabilir. Son gelen haberler, Android tarafında uzun süredir gördüğümüz bir bellek teknolojisinin Apple’ın yakın zamanda duyurması beklenen iPhone 14 serisinin yalnızca Pro takılı modellerinde görüleceğine işaret ediyor!

LPDDR5 Bellekler Geliyor!

Apple tarafı, uzun bir zamandır cihazlarında LPDDR4X bellek teknolojisini kullanıyor. Firma, hem yazılım hem de donanımı kendi ürettiği için cihazlarında tam kontrol sahibi olduğundan, yapılan geniş çaplı optimizasyonlar sayesinde görece eski olan bu bellek teknolojisinin günümüz üst seviye Android cihazlarından geride olduğu gerçeği bir şekilde gizlenebiliyordu.

Ancak bellek teknolojisi konusunda fiyat-performans dengesini gözeten ve Apple’ın iPhone modellerine kıyasla çok daha ucuza satılan bazı Android cihazlarda bile LPDDR5 bellek teknolojisine yer verilmesi Apple’ı bu konuda biraz sıkıştırmıştı. Firma gelen eleştirileri dinlemiş olacak ki, son gelen sızıntı haberleri LPDDR4X’e kıyasla özellikle güç verimliliği ve performans konusunda çok daha iyi işlere imza atan LPDDR5 bellek teknolojisinin iPhone 14 serisinde yer alacağını gösteriyor.

Haberlerin arkasındaki isim olan ve Apple Watch Series 8 sızıntılarıyla gündeme gelen ShrimpApplePro’nun verdiği bilgiler, bu bellek teknolojisinin yalnızca iPhone 14 Pro modellerinde kullanılacağına işaret ediyor.

Apple, iPhone 13 serisi ile beraber Pro modellerle normal modeller arasındaki farkı açmıştı. Anlaşılan o ki, firma yeni seride de bu anlayışı sürdürecek. Öyle ki, söylentilere göre cihazlar arasında önemli bir fark daha bulunuyor. Buna göre, serinin normal modelleri olan iPhone 14 ve 14 Max modelleri, iPhone 13 serisinde kullanılan A15 Bionic işlemcisine sahipken, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri daha gelişmiş olan A16 Bionic işlemcisi ile gelecek.

A15 Bionic, halihazırda Android dünyasının en iyi işlemcilerinden bile daha iyi performans ve verimlilik sunan bir işlemci. Apple tarafı, bu kararıyla performans gibi zaten oldukça üstün olduğu bir konuda herhangi bir değişim yapmadan, tasarım gibi uzun süredir değişim beklenen konulara yoğunlaşarak iPhone 14 ve 14 Max modellerinin fiyatını iPhone 13 ile aynı tutmayı planlıyor olabilir. Zira birçok haberde cihazların çentik tasarımının tamamen değişeceği konuşuluyor. Bu da AR-GE (Araştırma-Geliştirme) masraflarının artması ve buna bağlı olarak cihaz fiyatlarının da artması demek. Firma cihaz fiyatını önemli ölçüde artırmak yerine önceki serideki bazı parçaları tekrar kullanarak maliyetleri düşürebilir.

Yine de bu haberlerin şimdilik kesin olmadığını söylemekte fayda var. Ancak eğer bu haberler doğru çıkarsa, bu yıl Pro ve normal modeller arasındaki farkın hiç olmadığı kadar fazla olacağı söylenebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın bu kararı cihaz satışlarını nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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