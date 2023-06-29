iPhone 15 Pro serisinin büyük bir tasarım revizyonu geçireceği söylentileri ortaya çıktı. Cihazın ek Taptic Engine motorları ve bir Action Button ile katı hal düğmeleri içereceği söyleniyor. Ancak daha sonra Apple’ın iPhone 16 Pro modelleri için katı hal düğmelerini ayrı bir şekilde planladığı keşfedildi. Çünkü gelecek modellerde değişikliklerin sınırlı olması planlandı. Yeni bir sızıntı ise iPhone 15 Pro’nun tasarımına dair ipuçları sunuyor ve beklentilerimizi gözden geçirmemizi sağlıyor.

Ortaya çıkan yeni kılıf görüntüleri, iPhone 15 Pro’nun tasarımına daha yakından bakmayı amaçlıyor. Görsellerde, Ses Aç ve Ses Kıs düğmelerinin biraz daha düşük olduğu ve aynı durumun Güç veya Yan düğme için de geçerli olduğu görülebilir. Aşağıda yer alan görsellerde, iPhone 14 Pro’daki düğme yerleşiminin biraz yükseldiği görülebilir.

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Sızdırılan kasa görüntüsü, alt kısımda daha büyük bir kesikle birlikte bir USB-C bağlantı noktasına işaret ediyor. Daha önce tüm iPhone 15 serisinin, AB yasalarına uyum sağlamak için Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktasını kullanacağı bildirilmişti. USB-C bağlantı noktası, Lightning bağlantı noktasından daha geniştir, bu nedenle kesik mevcut durumlardan biraz daha büyük görünüyor.

Ses Düğmelerinin üzerinde yeni bir Eylem Düğmesi de görülebilir. Eylem Düğmesi, Sessiz Anahtarı’ndan oldukça küçük görünüyor. Çünkü Sessiz Anahtarı, mekanik bir şekilde çalıştığı için daha fazla hareket alanı gerektirecek. Ancak, iPhone 15 Pro’daki diğer düğmelere benzer şekilde, Eylem Düğmesinin bu yıl hala mekanik olacağına dair şüpheler bulunuyor. Bu da Apple’ın gelecek yıl boyunca düğmelerde katı hal yaklaşımını benimseyeceği anlamına geliyor.

Başka bir sızıntı, iPhone 15 Pro Max kılıflarının görüntülerini paylaştı. Apple’ın periskop lensine sahip bir kamera barındırdığı söylenmişti, bu nedenle kamera tümseği iPhone 14 Pro modellerinden biraz daha büyük görünüyor. Sonuç olarak, bu yılki tasarım değişiklikleri oldukça sınırlı olacak gibi. Ancak, şirket gelecek yıl Hacim, Güç ve Eylem düğmeleri için katı hal çözümünün yanı sıra daha büyük değişiklikler de yapabilir.