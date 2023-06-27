Android için WhatsApp, en son beta sürümlerinde daha çok iOS benzeri bir tasarım benimsiyor. En son değişiklik, bir alt gezinme çubuğu oluyor. Hizmetin ayrıca mesajlar için yeniden tasarlanmış bir içerik menüsü üzerinde çalıştığı ve onu iOS sürümüne yaklaştırdığı görüldü. Bu değişiklikler, muhtemelen önde gelen mesajlaşma uygulamalarına ayak uydurma ihtiyacı nedeniyle, WhatsApp’ın platformlar arasında daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi sağlama arzusunu yansıtıyor. Bu çabalara ek olarak Meta’nın sahibi olduğu platform, Android uygulamasındaki üst çubuğa ince bir makyaj yapacak gibi görünüyor.

WABetaInfo tarafından belirtildiği gibi, Android için WhatsApp’ın en son beta sürümleri (sürüm 2.23.13.16 ve 2.23.13.17), başlık için bazı küçük düzeltmelere işaret eden kanıtlar içeriyor. Bulgulara göre WhatsApp, uygulama için beyaz bir işlem çubuğu deniyor. Ancak, beta testçilerinin bile şu anda bu kullanıcı arabirimi yeniden tasarımına erişimi yok.

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Telefonunuzda koyu temayı devre dışı bıraktığınızda, beyaz işlem çubuğu görünür hale gelerek uygulamanın üst çubuğuna ve arayüzün geri kalanına tutarlılık getirecek. Bu aynı zamanda WhatsApp’ın görünümünü Google’ın Materyal Tasarımı 3 yönergeleriyle de uyumlu hale getirecek.

Android için WhatsApp’ın en son beta sürümünde, WABetaInfo ayrıca daha koyu bir üst uygulama çubuğu üzerinde çalışıldığını gösteren ipuçları keşfetti. Uygulamanın mevcut sürümünde, telefon karanlık moddayken başlık, kullanıcı arayüzünün geri kalanına kıyasla daha açık bir gölgeye sahip. Gelecekteki bir güncellemede bu davranış değişebilir ve WhatsApp, iOS muadiline benzer şekilde başlık için daha koyu bir gölge alabilir.

Bu değişiklikler, bir süredir Android’de aynı estetiğe sahip olan WhatsApp’ın başlığına hoş bir ektir. Buna karşılık, iOS’ta WhatsApp bir süredir bu görünümü sergiliyor.

En son güncelleme, Google Play Beta Programı aracılığıyla kullanıma sunuluyor. Ancak bu değişiklikleri henüz geliştirme aşamasında oldukları için görmeyeceksiniz. Yeniden tasarım daha geniş bir kullanıcı tabanına sunulduğunda, uygulama tüm mobil platformlarda aynı görünecek.