Cupertinolu teknoloji devi Apple, iPhone 14 Pro serisi ile Android dünyasında 6-7 yıldır yer alan her zaman açık ekran özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu tarz küçük ancak hayat kolaylaştıran özellikleri geç sunan Apple, yaptığı optimizasyonlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Etkinlik sırasında maalesef ki bu özelliğin ne kadar şarj tükettiği söylenmemişti.

Mydrivers, en son iOS güncellemesiyle iPhone 14 Pro serisinde Always On Display özelliğinin güç tüketimini test ettiği sonuçlarını yayınladı. Görünüşe göre Apple, şarj tüketimi konusunda pek başarılı değil. Çünkü gün içerisinde güç tüketimi yüzde 20‘ye kadar çıkabiliyor.

Mydrivers’ın yaptığı sonuçlara göre; duvar kağıdı açıkken her zaman ekranda saatte yüzde 0,8 şarj ve duvar kağıdı devre dışıyken her zaman ekranda saatte yüzde 0,6 şarj tüketimi yapılıyor. Her zaman açık ekranın maksimum güç tüketimi gün içinde yüzde 20’yi geçmiyor.

Özelleştirme konusunda pek fazla seçenek sunmayan her zaman açık ekran özelliğinin iPhone 15 ve iOS 17 güncellemesi ile daha fazla seçenek sunması bekleniyor. Şarj tüketimi konusunda Apple A18 yonga setinin de çok başarılı olacağı söyleniyor. 3nm üretim sürecine geçecek olan Apple, verimlilik konusunda işlemcilerine çok güvenecek. Bu yüzden her zaman açık ekran özelliğinin iPhone 15 serisinde şarjı pek etkilemeyeceği söyleniyor.

Bu özelliği bu yıl sadece Pro serisine sunan Apple’ın seneye ana iPhone 15 serisine de getirmesi bekleniyor. Umarız güncelleme ile bu özellik iPhone 14 ve 14 Plus modellerine de gelir. Sonuçta bu özellik 6-7 yıldır giriş seviyesi Android telefonlarda bile yer alıyor…