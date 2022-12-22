Reddit gibi popüler sosyal medya platformlarında paylaşım yapan bazı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max kullanıcıları, cihazlarını açtıklarında birden ekranda yatay çizgilerin yanıp sönmeye başladığını ve cihazı yeniden başlatmanın bu durumu çözmediğini belirtiyor.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay, Apple’ın da kulağına gitti. Kullanıcıların birçoğu sorununun yazılımdan değil, donanımdan kaynaklandığını iddia etse de, Apple’ın Destek birimi yaptığı açıklamayla gönüllere su serpti ve sorunun yazılım kaynaklı olduğu bilgisini paylaştı!

Şikayetlerin Sayısı Artıyor!

Konu hakkında Reddit’te bir başlık açan ve şikayetlerini paylaşan onlarca iPhone 14 Pro kullanıcısı, cihazın ekranı açılırken bir veya daha fazla yeşil çizginin ekranda yanıp söndüğünü ve birkaç saniye sonra kaybolduğunu bildiriyor.

İvedilikle konuyu Apple Destek birimine taşıyan gönderi sahipleri, Apple Destek’in kendilerine bu sorunun bir donanım hatasından değil, iOS 16’daki bir hatadan kaynaklandığını bildirdiğini söylüyor.

Reddit’teki Apple Destek forumlarında paylaşım yapan kullanıcılara göre, bu sorun iOS 16.2 güncellemesinin ardından başlamış gibi görünüyor. Ancak bazı kullanıcılar sorunun iOS 16’nın eski sürümlerinde bile meydana geldiğini bildiriyor.

Bu sorunun bir anda patlak vermesi ve iOS 16.2 güncellemesinin hemen ardından şikayetlerin artması, bu sorunun yazılımdan kaynaklandığını destekler nitelikte. Yine de önceki sürümlerde bu sorunun neden yaşandığına dair kesin bir kanıya varılabilmiş değil.

Apple’a ulaşan kullanıcılar, firmanın kendilerine yeni bir güncellemenin yolda olduğu yönünde bilgi verdiğini ve yeni güncellemeyle beraber sorunun çözülmesinin beklendiğini belirtiyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yalnızca iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerini etkileyen bu sorun sizin de başınıza geldi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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