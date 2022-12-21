Apple, video yayın hizmeti uygulamasını Android telefon ve tabletlerde kullanıma sunabilir.

@VNchocoTaco, Apple TV uygulamasının yakında Android’e geleceğini ve hala dahili beta testinden geçtiğini bir tweet ile paylaştı.

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Apple TV app is coming to Android, currently are still internal beta testing. Will soon be released.

Oh Apple Music app for Android is also getting updated too. — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) December 20, 2022

@VNchocoTaco, Android için Apple TV’nin Android TV için Apple TV’den farklı olduğunu vurguluyor. İkincisine Android TV işletim sistemi üzerinde çalışan yayın cihazlarından ve PS4/5, Xbox One/Series S/X ve belirli akıllı TV’ler gibi diğer cihazlardan erişilebiliyor.

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Bu, bir Apple hizmetinin Android telefon ve tabletlere ilk gelişi değil. Şirket 2015 yılında Android için resmi bir Apple Music uygulaması başlatmış, daha sonra bu uygulama Amazon Echo hoparlörlerine kadar genişlemiş ve tüm cihazlarda kullanılabilecek bir web oynatıcısı haline gelmişti.

Kaynak: @VNchocoTaco, 9to5Mac