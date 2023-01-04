Apple’ın herkesi şaşırtarak tamamen yeni bir çentik tasarımına geçtiği iPhone 14 Pro modelleri, interaktif bir çentik olan Dinamik Ada özelliğiyle çokça dikkat çekmişti. Firma tarafından devrimsel bir yenilik olarak nitelendirilen Dinamik Ada özelliği, iPhone 14 Pro ekranlarında önemli bir soruna neden oluyormuş gibi görünüyor!

Dinamik Ada’da OLED Yanığı Mı Var?

Twitter’da bazı kullanıcıların birbiri ardına paylaştığı iPhone 14 Pro görsellerinde, Dinamik Ada’nın bulunduğu hizada çizgilerin ortaya çıktığını görmek mümkün. iPhone 14 Pro’larında bu çizgileri gören kullanıcılar, oldukça şaşırmış durumda.

iOS 16 ile beraber tanıtılan “Sürekli Açık Ekran” özelliği nedeniyle yaşandığı düşünülen bu sorun, bazı kullanıcılar tarafından OLED ekranlarda görünebilen OLED yanığı şeklinde yorumlandı. Bu sorun, OLED ekranlarda sabit bir içeriğin yüksek parlaklıkta uzun süre görüntülenmesinden sonra, OLED’i oluşturan ufak LED’lerin yıpranması ve yıpranmış LED’lerin yıpranmamış olanlardan daha farklı görünmesi nedeniyle ortaya çıkıyor.

Her ne kadar bu sorun ilk başta OLED yanığını andırsa da, bunun aslında genel bir panel hatası olduğunu ve Dinamik Ada’yı yerleştirmek için ekranda yapılan değişikliklerin bu soruna neden olduğunu savunanlar da var. Eğer bu iddialar doğruysa, bütün iPhone 14 Pro ve Pro Max kullanıcılarını zorlu bir dönem bekliyor.

Eğer bunun panel kaynaklı bir hata olduğu anlaşılırsa, Apple’ın toplu bir geri çağırma yapması ya da kullanıcılara ücretsiz servis hizmeti vermesi gerekebilir. Bunun da firma için skandal düzeyinde bir olay olacağını söyleyebiliriz. Halihazırda kötü bir dönem geçiren Apple, bu haberlerle beraber ciddi bir sarsılma yaşayabilir.

Henüz sorunun kaynağı hakkında kesin bir kanıya varılabilmiş değil. Bu sorunun nedeni, ancak ve ancak Apple tarafının yapacağı resmi bir açıklamayla anlaşılabilir. Bizler de bu açıklamaları takipte olacağız.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu hatanın sebebi ne olabilir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro ile Tasarım Değişecek: Haptic Tuşlar Geliyor!