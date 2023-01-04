iPhone 14 Pro modelleriyle beraber gelen Dinamik Ada özelliğiyle çentik tasarımına tamamen yeni bir yorum getiren Apple, iPhone 15 Pro modellerinde de herkesi şaşırtan değişikliklere imza atabilir! AirPods hakkındaki tahminleriyle gündeme gelen ünlü analist Jeff Pu, şimdi de iPhone 15 modelleri hakkında önemli tahminlerde bulundu ve herkesi şaşırtan açklamalar yaptı.

Pu’nun açıklamalarına göre, iPhone 15 Pro modellerinde ses tuşları ve kilit tuşları, basılabilir halde olmayacak. Bunun yerine tuşlar Haptic Touch, yani titreşim geribildirimi veren dokunma yöntemiyle çalışacak.

Hatırlatmak gerekirse, Apple bunu daha önce iPhone 7 modelleriyle yapmış ve iPhone 7’den önce kullanıcıların üstüne basarak kullandığı ana ekran tuşunu, cihazın titreşim motoruna bağlayarak kullanıcılara basma hissiyatı veren dokunmatik bir tuş haline getirmişti.

Analistin sözleri, Apple’ın iPhone 15 Pro’larda tuşlara basma hissiyatı vermek için cihazlara iki adet Taptic Engine titreşim motoru ekleneceğini gösteriyor. Eklenen yeni titreşim motorları sayesinde kullanıcılar, gerçekte tuş oynamasa bile sanki gerçek bir tuşa basıyormuş hissiyatı alacak.

Açıklamalarına iPhone 15 Pro modelleriyle ilgili bir başka tasarım değişikliğiyle devam eden Jeff Pu, iPhone 15 Pro’ların titanyum gövde malzemesine sahip olacağını söyledi. Apple’ın Pro model iPhone’larda kullandığı çelik malzeme, çizilmelere karşı oldukça dayanıksız olması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Titanyum gövde malzemesinin bu sorundan daha az etkileneceği konuşuluyor.

Donanım İyileştirmeleri Yolda!

Ayrıca iPhone 15 Pro modellerinde önemli bir donanım değişikliği olacağını da söylemek mümkün. Pu’ya göre, iPhone 15 Pro’lar bellek konusunda bir sıçrama yaşayacak ve en son iPhone 13 Pro modellerinde artarak 6 GB’a ulaşan bellek kapasitesi, iPhone 15 Pro’lar ile 8 GB seviyesine çıkacak.

Eğer bu bilgiler doğru çıkarsa, Apple ilk defa bir iPhone’da Android’in üst seviye cihazlarına yakın bir bellek kapasitesi sunacaktır. Zira Android tarafında giriş seviye cihazlarda bile 8 GB bellek kapasiteleri yaygın olarak görülüyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerindeyse, iPhone 14 serisinde olduğu gibi 6 GB bellek kullanılması bekleniyor.

Birçok sızıntı haberinde ortaya çıkan periskop kameranın varlığına da oldukça sıcak bakan Jeff Pu, Apple’ın cihazın optik yakınlaştırma yeteneklerini artırmak için periskop kameraya yer vereceğini düşünüyor.

Bütün iPhone 15 serisinde USB-C girişe yer verileceğini söyleyen Pu, cihazların LTE ve 5G bağlantısında kullanılacak modemlerin tedarikçisinin Qualcomm olacağını ve cihazlarda Snapdragon X70 modeminin kullanılacağını söyledi.

Firmanın Eylül ayında tanıtması beklenen serinin tanıtımına oldukça uzun bir süre kalsa da, paylaşılan bu bilgilerin teknoloji çevrelerinde hareketliliğe neden olduğunu söylemek mümkün.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Jeff Pu’nun tahminleri doğru çıkacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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