Apple geçtiğimiz Eylül ayının sonunda 4. çeyrek raporunu yayınlamıştı ve açıklanan raporlarda gelirine gelir katmıştı. Konu hakkında iPhone ve diğer ürünlerden sorumlu Tim Cook ve Apple CFO’su da açıklama yapmıştı. İsterseniz o açıklamayı buradan okuyabilirsiniz.

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Bununla birlikte bu ayın ilk haftasında hem Türkiye’de hem de dünyada global olarak bir iPhone 14 serisi tedariki problemi yaşandı. Bu tedarik sorunu hala devam ediyor. Hatta olay daha da büyümüş durumda. Çin’deki Covid pandemisinin tekrar nüksetmesi, iPhone üretimi yapan Foxconn şirketinin çalışanlarının da bu konu hakkında isyan etmesi ve üretimlerin aksamamı sebebiyle sevkiyatlarda da problemler yaşanıyor. Kurulan fabrika köyündeki isyanlar henüz bastırılmış değil. Hal böyle olunca önümüzdeki süreçte hem yılbaşı hem de Christmas döneminde insanlar hediye olarak iPhone almak isteyecekler ama yaşana stok sorunu yüzünden telefonları bulmak gittikçe zorlaşacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Önümüzdeki süreçte iPhone 14 serisinden bir telefon almayı planlıyor musunuz? Yorumlara bekliyoruz…

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