Apple’ın iPhone 14 ve iPhone 14 Pro serisi akıllı telefonlarını piyasaya sunmasından bu yana birkaç ay geçti, ancak yeni nesil iPhone 15 serisi için söylentiler ve sızıntılar şimdiden su yüzüne çıkmaya başladı.

Son gelişmede, yakında çıkacak olan Apple iPhone 15 serisinin yeni bir tasarım diliyle geleceği bildiriliyor. Bu, şirket bir süredir telefonun tasarımını değiştirmediği için birçok kullanıcının beklediği bir şeydi.

Rapora göre Apple iPhone 15 serisi, şu anda sahip olduğu düz tasarım yerine daha yuvarlak bir gövdeye sahip olacak şekilde yeniden tasarlanacak. Tasarımın tam olarak nasıl görüneceği henüz bilinmiyor ancak cihazın kare yerine yuvarlak bir arka yüze sahip olacağı iddia ediliyor.

Telefonun bir görüntüsü, ön tarafta düz bir ekran ve düz bir kenara sahip olduğunu gösteriyor ancak telefonun kenarları yuvarlatılmış. Bu da telefonu elinizde tutmayı daha kolay ve daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Ancak bunlar sadece konsept renderlar. Teknoloji devi iPhone 5C için benzer bir tasarım kullandığından, Apple’ın iPhone modellerinde yuvarlak bir tasarımı ilk kez benimsemeyeceği de dikkat çekiyor.

Ayrıca yakında çıkacak olan iPhone modellerinin , cihazların hafif olması için titanyum gövdeye sahip olacağı da iddia ediliyor. Ancak bu durumda akıllı telefonların sadece Pro modellerinde değişimi görmeyi beklerken, standart modellerde alüminyum kullanılmaya devam edilebilir.

iPhone 15 serisi için tasarım ve malzeme değişikliklerinin yanı sıra yaklaşan seride olması beklenen birkaç değişiklik daha var. 3 nm süreciyle üretilen yeni bir yonga setinden güç alması beklenen telefonların Lightning portu yerine USB-C portuna sahip olması bekleniyor.