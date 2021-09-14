Akıllı Telefonlar
Motosiklet kullanıcıları dikkat: iPhone’unuzun kamerası bozulabilir!
Günlük hayatta bir motosiklet sürücüsü iseniz ve Apple iPhone akıllı telefon kullanıyorsanız bu haber sizi yakından ilgilendiriyor olabilir. Çünkü motosikletin yaydığı yoğun titreşim zamanla iPhone kameralarında bozulmalara yol açabiliyor. Resmi bir Apple destek gönderisinde yer alan bilgiye göre yoğun titreşim altında kalan iPhone’ların OIS (Optik Görüntü Sabitleme) ve oto fokus sistemlerine zarara sebep oluyor.
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Motosiklet ile gezinmek, seyahat etmenin en güvenli yolu olarak nitelendirilmese de iPhone’lar için bir tehdit oluşturduğu ve telefonlarınız için güvenli olmadığı kesin. Apple tarafından paylaşılan gönderide yüksek hacimlere sahip olan motosikletler ile seyahatlerde oluşan yoğun titreşim iPhone kamera sistemlerinin “performansını düşürebilir” açıklaması yapılıyor. Ayrıca bu titreşimlere uzun süre maruz kalırsa kameranın ciddi hasar alabileceğinden de bahsediyor.
Apple, bu titreşimlere uzun süre maruz kalmanın kapalı döngü otomatik odaklama ve optik görüntü sabitleme sistemlerine (OIS) zarar verebileceğini açıklıyor. İlk olarak 2014 yılında iPhone 6 Plus’ta tanıtılan OIS, bir görüntü yakalandığında telefonun hareketini azaltmak ve böylece görüntü kalitesini artırmak için kullanılmıştı. Sürekli titreşimlere maruz kalan bu mekanizmanın çalışmasını etkilemesi de öngörülebilir bir olay. OIS, o zamandan beri piyasaya sürülen iPhone 6 Plus modelinden sonra her modelde (6-6s hariç) kullanılmaya başlamıştı.
Apple tabii ki sizlere motosiklet kullanmak yerine bir araba ya da toplu taşıma kullanmanızı söylemiyor ancak motosikletlinizde titreşimi azaltacak önlemleri almanızı öneriyor. Ek olarak eğer bir scooter veya moped kullanıcısı iseniz bu sorunun sizleri ilgilendirmediğini ve içinizin rahat olduğunu da belirtiyor. Bu uyarıyla birlikte forumlarda birçok motosiklet kullanıcısının da bu sorundan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Ek olarak Apple’dan başka herhangi bir markanın akıllı telefonunda böyle bir sorun olup olmadığı da bilinmiyor. Siz yine de bir iPhone kullanmasanız da bir motosiklet sürücüsü iseniz önlem almakta fayda var.
Peki siz bir iPhone ve motosiklet kullanıcısı iseniz böyle bir sorunla karşılaştınız mı? Eğer karşılaştıysanız yorumlarda bizlere belirtin.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 !
Geçtiğimiz yıl Apple, COVID-19 pandemisinden her şirket ve insan gibi doğrudan etkilendi. Tedarik kısıtlamaları yüzünden şirketin birçok ürününü gecikmek zorunda kaldı ve iPhone 12 serisinin çıkışını Ekim ayına ertelemeye zorladı. Apple yeni modellerini çıkardığı lansmanlarını Eylül ayında yapmaya oldukça alıştıktan sonra pandemi nedeniyle ürünlerini sergilemek için bir ay daha beklemek zorunda kaldı. Şimdi pandeminin durumu biraz olsun kontrol altına alındığına göre, şirket bugün içerisinde yeni ürünlerini her zamanki Eylül programında duyurmaya hazır görünüyor. Bu yeni ürünlerin arasında iPhone 13 serisi ve Apple Watch Series 7 var. AirPods 3, iPad ve iPad Mini modellerinin de tanıtılacağı söylentiler arasında.
Apple’ın ilk sonbahar etkinliği, 14 Eylül Salı günü TSİ 20:00’da. Apple’ın yeni modellerini duyurduğu zaman da yaklaştığından, Iphone 13 ve diğer modellerin duyurulması için inanılmaz bir beklenti oluşmuş durumda. Geçen yıl olduğu gibi yine Salı günü olan etkinlik tamamen dijital ortamda yapılacak. Kullanıcılar etkinliği Apple’ın web sitesi, Apple’ın YouTube kanalı ve iPhone, iPad ve Mac’teki Apple TV uygulaması aracılığıyla takip edebilecekler.
Lafı daha fazla uzatmadan, şirketin neler yapabileceğine veya en azından bugünki açılış konuşmasında neler görmeyi beklediğimize bakalım. Şirketin bu Salı etkinliği için “California Dreaming” sloganını benimsediğini de belirtelim.
Söylentilere göre iPhone 13’ün tasarımı Iphone 12 serisine benzeyecek. Bu, düz kenarların ve “iPhone 4 dönemini” anımsatan tasarımın net olarak geri döndüğü anlamına geliyor. Bununla birlikte ekran daha küçük bir çentik ve daha yüksek yenileme hızı ile büyük değişiklikleri beraberinde getiriyor.
Apple kullanıcıları 2017’de tanıtılan geniş çentikten şikayetçiydi. Android OEM’leri bu tasarımı gözyaşı çentiği, delikli veya ekran altı kameralarla geliştirdi. En nihayetinde Apple’ın kendi tasarımının bir parçası olan bu çentiğe bağlı kalması gerekiyor diyebiliriz. Her şeye rağmen şirketin bu konuda bazı zorunlulukları da vardı. Çünkü çentik, rakiplerinin kullanmadığı çok gelişmiş Face ID sensörlerini barındırıyordu.
İçindekiler
iPhone 13 Serisiyle Gelen Yeni Bir Ekran Kalitesi Dünyası
Yeni çıkarılacak olan üst seviye modellerin LTPO panele sahip olması bekleniyor. Bu daha hızlı bir görüntü sağlayan ve çabuk ısınmayan polikristal oksit ekrandır. Bu yenilik yeni Apple Watch’ta da mevcut ve henüz sadece “pro” modellerde bulunacağı söyleniyor. Bu ekran aynı zamanda içeriğe bağlı olarak ekranın 1 Hz ile 120 Hz arasında hızlıca değişebilmesini sağlıyor.
Ayrıca yeni iPhone’ların daha güçlü mıknatıslar, kablosuz şarj için daha büyük bir şarj bobini , her zaman açık ekran ve muhtemelen yeni renkler ve daha az depolama seçeneği ile geldiği söyleniyor. Hiç şüphesiz yeni bir işlemci ile geldiğini de söylemeden geçmeyelim. Bu işlemci söylentilere göre Apple A15 Bionic olarak adlandırılacak ve geçen yılki Apple M1 ile bazı benzerlikler taşıyabileceği söyleniyor.
Kamerada Büyük Değişiklikler
Ekranın yanı sıra, kameralarda güzel yeniliklerle karşımıza çıkacak. Söylentiler, ultra geniş kamerada harika bir performans artışı, video kaydı için daha iyi optik yakınlaştırma, ProRes desteği ve video için Portre Modu olarak öne çıkıyor. Diğer olası ekleme, astrofotografidir. Yani artık gece vakti gökyüzünü yüksek performansla galerimize ekleyebileceğiz. Bu söylentiler, Apple’ın dünya çapındaki pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak tarafından paylaşılan ve yıldızlı bir gece gökyüzüne uzanan dramatik bir etkinlik duyuru videosuyla desteklendi. Ek olarak iPhone 12 modelinde de bulunan LiDAR sensörüyle kameranın nesnelere olan uzaklığını daha hızlı ve daha hassas ölçülüyor. Bu da kameranın artırılmış gerçeklik ve gece çekimleri performanını artırırken 3D modelleme alanlarında kullanım imkanı da sağlıyor.
Yeni Pro Max modeli, Bluetooth teknolojisinin bir parçası olan Ultra Geniş Bant teknolojisiyle de gelecek. Bazı söylentiler, Touch ID’nin bir ekran altı sensörü aracılığıyla geri döndüğünü öne sürüyor, ancak bu söylentiler tutarlılıktan yoksun. Bu nedenle, Face ID’nin ana biyometrik kimlik doğrulama özelliği olarak gelmesi daha olası gözüküyor.
Son olarak, geçen yılki gibi dört modelli bir seri bekliyoruz. Yani elimizde bir iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olacak.
iPhone 13’te Yeni Renkler
Apple uzun süredir iPhone ailesinin üst modellerinde Rose Gold rengini kaldırmıştı. Çok sevilen bu rengin yeni iPhone 13 ailesinin Pro ve Pro Max ailelerinde yeniden kullanılacağı iddia ediliyor. Son söylentilere göre iPhone 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde Sunset Gold ve Rose Gold isimli iki yeni altın renk seçeneği sunulacak gibi görünüyor.
Ek olarak iPhone 13’ün 1 TB depolama seçeneğiyle de sunulabileceği iddiaları vardı.
iPhone 13 Fiyatları
Peki bizleri en çok ilgilendiren fiyat konusuna gelecek olursak. Bazı tahminlere göre iPhone 13’ün fiyatları ;
- iPhone 13 Mini – 4 GB RAM standart olarak gelecek.
VERGİSİZ FİYATLAR
iPhone 13 Mini 64 GB = 699 dolar 5845 TL
iPhone 13 Mini 128 GB = 749 dolar 6306 TL
iPhone 13 Mini 256 GB = 849 dolar 7148 TL
- iPhone 13 serisi – 4 GB RAM standart olarak gelecek.
iPhone 13 64 GB = 799 dolar 6727 TL
iPhone 13 128 GB = 849 dolar 7148 TL
iPhone 13 256 GB = 949 dolar 7990 TL
- iPhone 13 Pro serisi 6 GB standart RAM’le gelecek.
iPhone 13 Pro 128 GB = 999 dolar 8411 TL
iPhone 13 Pro 256 GB = 1099 dolar 9253 TL
iPhone 13 Pro 512 GB = 1199 dolar 10937 TL
- iPhone 13 Pro Max serisi 6 GB standart RAM’le gelecek.
iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1099 dolar 9253 TL
iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1199 dolar 10095 TL
iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1399 dolar 11779 TL
iPhone telefonlar birden fazla kalemde vergilendiriliyor. Resmi sayı açıklanmadığı için Türkiye fiyatlarını kesin olarak söylemek mümkün değil ancak Apple Türkiye ve Apple ABD sitelerindeki fiyat farkı karşılaştırması yapılabilir.
Örneğin; iPhone 12 Pro Max 125 GB fiyatı vergilerle birlikte 16 bin 999 lira oluyor. Bu telefonun ABD fiyatı ise 1099 dolar yani 9253 TL. Yani yüzde 80’i aşan bir değişim görülüyor.iPhone 12 Mini 64 GB, ABD’De 699 dolardan (5885 lira) satılıyor. Aynı telefonun Türkiye satış fiyatı ise 9999 TL. Buradaki değişim oranı yüzde 70’e denk geliyor.Bu fiyatlara ABD’de eyalet vergisi de ekleniyor.
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Akıllı Telefonlar
Meizu, 22 Eylül’de 30 Yeni Ürün Tanıtacak!
16 ailesiyle ülkemizde ciddi bir satış yapan ve kendi kitlesini oluşturmaya başlayan Meizu, bu başarının ardından perde arkasında yaşanan bazı sebeplerden dolayı ülkemizdeki faaliyetlerini askıya almıştı. Ülkemizde Meizu için işler şuanda iyi gitmiyor olsa da; Meizu’nun global çaptaki hareketliliği ve çabası takdiri hak ediyor. 30 yeni ürün çıkarma hazırlığında olan Meizu için 22 Eylül önemli bir gün olacak.
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Meizu ürün gamını genişletme peşinde
Meizu’nun “Meizu Something New Product Launch Conference” adını verdiği lansman 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Meizu 18s, Meizu 18s Pro ve Meizu 18X’e ek olarak bu lansmanda yenilenen arayüz Flyme’yi ve Meizu’nun piyasaya sunacağı 30 farklı yeni ürünü göreceğiz. Bu ürünlerle ilgili birçok detayı da Meizu çok sıkı bir şekilde saklıyor ve şuana kadar lansmanla ilgili ciddi bir sızıntı henüz ortaya çıkmış değil. Bu durum da beklentinin artmasına ve markanın sevenlerinin 22 Eylül’ü büyük bir heyecanla beklemesine yol açıyor.
Peki yeni Meizu modelleriyle ilgili şuana kadar ne biliyoruz
TENAA’da göründüğü kadarıyla Meizu 18s ile ilgili çeşitli bilgiler hali hazırda elimizde mevcut. Örneğin Meizu 18s, 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Buna ek olarak 6.2 inç ekran boyutuna sahip olmasının yanı sıra 1440 x 3200 yani 2K çözünürlükte AMOLED bir panelle sunulacak. Cihazın ölçüleri de 152.4 × 69.2 × 8.18 mm şeklinde. Cihazın ağırlığı da 162 gram yani kullanıcıları gerçekten hafif bir cihaz bekliyor. Batarya kapasitesiyse 18s’in en çok tartışılacak özelliklerinden biri olacak gibi görünüyor. 3.910 mAh kapasiteye sahip olan cihaz, batarya kapasitesi olarak beklentilerin çok altında gözüküyor. Muhtemelen hızlı bir şekilde tükenecek olan bu bataryayı hızlı bir şekilde şarj edebilmeniz için de Meizu, 36W’lık bir hızlı şarj desteği sunmuş. Cihazın ana kamerasıysa 64MP çözünürlüğe sahip.
Meizu 18s Pro’ya geldiğimizde de, ekran boyutunun 6.7 inçe çıktığını görüyoruz. Panel yine AMOLED ve ekran çözünürlüğü de yine 2K. Batarya kapasitesi de 4410 mAh’e yükseltilmiş. Ayrıca 40W hızlı şarj desteği de mevcut. Ana kamera çözünürlüğüyse 50MP.
Meizu’nun yeni amiral gemileriyle ilgili ilk bilgiler şimdilik bu kadar olsa da; 2K çözünürlükte ekranlar kullanıldığını görmek sevindirici. Geriye kalan 30 ürünse bizim için büyük bir merak konusu. Umuyoruz Meizu en kısa zamanda ülkemizde de yeniden aktif bir şekilde çalışmaya başlar ve akıllı telefon pazarındaki rekabete aktif bir şekilde dahil olur. Şayet biz Meizu’yu şimdiden çok özledik.
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iPhone 13 !
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