iPhone 12 serisi hakkında bildiklerimiz ve beklenen fiyatları!

Apple geçtiğimiz haftalarda SE 2 modelini tanıttı. iPhone 12 serisi için her geçen gün yeni detaylar netleşmeye başladı ve modellerin beklenen fiyatları açıklandı.

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iPhone 12 serisi hakkında bilinenler ve beklenen fiyatları!

Apple’ın bir sonraki iPhone serisini gecikmeler olsa dahi piyasaya sürmesi bekleniyor. iPhone 12 serisi ile birlikte en büyük yükseltmenin 5G bağlantı teknolojileri ve kamera tarafındaki geliştirmeler olması bekleniyor. Son olarak teknoloji analisti Jon Prosser tarafından serinin beklenen fiyatları açıklandı. iPhone 12 serisi 649 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Apple’ın yeni serisinde 4 telefon tanıtması bekleniyor. Bu modeller 5.4 inçlik model ile başlayarak başlayarak 6.1 inçlik bir iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve son olarak 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max olacak. Fiyatlandırma tarafında ise sırasıyla 649, 749, 999 ve 1099 dolara fiyat etiketleri bekleniyor. Apple 12 serisi dışında bu yıl yeni bir bütçe dostu iPhone modelini de piyasaya sunmayı planlıyor. Telefonun daha küçük bir çentik ile birlikte 5.4 inçlik OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor ve iPhone SE Plus olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Cihazın arka tarafında ise çift kamera kurulumu ve alüminyum bir çerçeve kullanıcıları karşılayacak.

iPhone 11’in yerini alması beklenen iPhone 12 modeli 6.1 inçlik FHD+ çözünürlüğe sahip OLED ekrana sahip olacak. Telefonların kamera kurulumları için henüz net bir bilgiye sahip değiliz. Apple, serinin üst segment olarak ifade edebileceğimiz modellerine iPhone 12 Pro ile başlayacağa benziyor. Pro modeli 6.1 inçlik OLED panele sahip olacak fakat yüksek ekran tazeleme hızları konusunda henüz bir bilgiye sahip değiliz. Ayrıca serinin üst segment modellerinde iPad Pro 2020’de gördüğümüz LiDAR tarayıcı ve üçlü kamera kurulumu bulunması bekleniyor.

Adından da anlayabileceğimiz gibi serinin daha büyük modeli olan iPhone 12 Pro Max 6.7 inçlik OLED panele sahip ve muhtemelen 120Hz ekran tazeleme hızı ile kullanıcılara sunulacak. Tüm bu telefonların A14 Bionic işlemci ile gelmesi ve 5G bağlantı teknolojilerinin desteklemesi bekleniyor. Genel olarak baktığımızda Apple her geçen yıl akıllı telefon sektöründe artan rekabete yeni modeller ile cevap vermeye devam ediyor. Şirket geçtiğimiz haftalarda COVID-19 salgını nedeniyle tedarik zincirinde aksaklıklarla karşı karşıya olduklarını açıklamıştı. Bu durum iPhone 12 serisinin kullanıcılara ulaşmasını geciktirebilir.