Apple
iPhone 12 serisi hakkında bildiklerimiz ve beklenen fiyatları!
Apple geçtiğimiz haftalarda SE 2 modelini tanıttı. iPhone 12 serisi için her geçen gün yeni detaylar netleşmeye başladı ve modellerin beklenen fiyatları açıklandı.
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iPhone 12 serisi hakkında bilinenler ve beklenen fiyatları!
Apple’ın bir sonraki iPhone serisini gecikmeler olsa dahi piyasaya sürmesi bekleniyor. iPhone 12 serisi ile birlikte en büyük yükseltmenin 5G bağlantı teknolojileri ve kamera tarafındaki geliştirmeler olması bekleniyor. Son olarak teknoloji analisti Jon Prosser tarafından serinin beklenen fiyatları açıklandı. iPhone 12 serisi 649 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak. Apple’ın yeni serisinde 4 telefon tanıtması bekleniyor. Bu modeller 5.4 inçlik model ile başlayarak başlayarak 6.1 inçlik bir iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve son olarak 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max olacak. Fiyatlandırma tarafında ise sırasıyla 649, 749, 999 ve 1099 dolara fiyat etiketleri bekleniyor. Apple 12 serisi dışında bu yıl yeni bir bütçe dostu iPhone modelini de piyasaya sunmayı planlıyor. Telefonun daha küçük bir çentik ile birlikte 5.4 inçlik OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor ve iPhone SE Plus olarak isimlendirilmesi bekleniyor. Cihazın arka tarafında ise çift kamera kurulumu ve alüminyum bir çerçeve kullanıcıları karşılayacak.
iPhone 11’in yerini alması beklenen iPhone 12 modeli 6.1 inçlik FHD+ çözünürlüğe sahip OLED ekrana sahip olacak. Telefonların kamera kurulumları için henüz net bir bilgiye sahip değiliz. Apple, serinin üst segment olarak ifade edebileceğimiz modellerine iPhone 12 Pro ile başlayacağa benziyor. Pro modeli 6.1 inçlik OLED panele sahip olacak fakat yüksek ekran tazeleme hızları konusunda henüz bir bilgiye sahip değiliz. Ayrıca serinin üst segment modellerinde iPad Pro 2020’de gördüğümüz LiDAR tarayıcı ve üçlü kamera kurulumu bulunması bekleniyor.
Adından da anlayabileceğimiz gibi serinin daha büyük modeli olan iPhone 12 Pro Max 6.7 inçlik OLED panele sahip ve muhtemelen 120Hz ekran tazeleme hızı ile kullanıcılara sunulacak. Tüm bu telefonların A14 Bionic işlemci ile gelmesi ve 5G bağlantı teknolojilerinin desteklemesi bekleniyor. Genel olarak baktığımızda Apple her geçen yıl akıllı telefon sektöründe artan rekabete yeni modeller ile cevap vermeye devam ediyor. Şirket geçtiğimiz haftalarda COVID-19 salgını nedeniyle tedarik zincirinde aksaklıklarla karşı karşıya olduklarını açıklamıştı. Bu durum iPhone 12 serisinin kullanıcılara ulaşmasını geciktirebilir.
Apple
IOS 13.5’te, yüzünüzde maske olsa bile Face ID stabil çalışacak
IOS 13.5 üzerinde çalışan Apple, radikal değişiklikler yerine, bazı düzeltmeler üzerine çalışıyor. Bazı Covid-19 takip uygulamalarının tutarlı çalışabilmesi için yapılacak birtakım değişiklikler ile beraber; Face ID, yüzünüzde maske varken bile daha tutarlı çalışacak.
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Maske giyerken, Face ID ile kilit açmak IOS 13.5 ile daha kolay olacak
İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını günlerinde, bazı geri bildirimler sonucunda Face ID için bazı düzeltmeler yapma kararı aldı. Hali hazırda Apple, bu özelliği maske takıyorken de stabil olarak kullanabilmenizi sağlayacak güncellemeler yapıyor. Ayrıca, maske yüzünüzü çok fazla kapattığı için Face ID ile ekran kilidi açılışı başarısız olur ise; pop-up şeklinde belirecek olan yerde şifrenizi girerek ekran kilidini şifreniz ile de açabileceksiniz. IOS 13.5 ile gelecek bu güncellemede, Covid-19 takip uygulamalarında kullanılan; Bluetooth ile sosyal mesafe takibi sağlayan uygulamaların daha stabil çalışması için yapılan düzenlemeler de mevcut. Ülkemizde de “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması ile, Bluetooth teknolojisi üzerinden, gün içinde kaç kişi ile sosyal mesafeyi aşıp aşmadığınızı kontrol edebilirsiniz.
IOS 13.5’te, bunların dışında sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşımı ile ilgili bazı güncellemeler de mevcut. Henüz beta sürecinde olan güncelleme, önümüzdeki günlerde duyurularak; Apple tarafından kullanıcılara sunulacaktır.
Siz maske kullanırken iPhone’unuzun ekran kilidini açmak ile ilgili sıkıntı yaşıyor musunuz? Tecrübelerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
iPhone 8 kamerası iPhone SE 2020’de sorunsuz çalışabiliyor!
iPhone SE, her ne kadar iPhone 8‘e benzese de, iç donanımda farklılık merak ediliyordu. İşte bu merakı PBKreviews isimli YouTube kanalı giderdi.
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iPhone SE komple parçalara ayrıldı!
Apple‘ın yeni akıllı telefonu iPhone SE, adından söz ettirmeye devam ediyor. Fiyat performans oranı neredeyse çok iyi olan cihaz, parçalara ayrıldı. PBKreviews isimli YouTube kanalı, her zaman olduğu gibi parçalara ayırdığı telefonlar arasına iPhone SE‘yi de ekledi. Genelde tamirinin nasıl olacağı konusunda merak uyandıran cihazların içini açan ve değerlendirme yapan platform, aynı prosedürü Apple‘ın yeni cihazı içinde uyguladı. Özellikle iPhone 8 ile olan benzerliği gündemde olan cihazın içini açan kanal, işlemin ardından cihazın sadece dış görünüş olarak değil, iç tasarımının da iPhone 8‘e oldukça benzediğini kullanıcılarına gösterdi. Ayrıca işlem sırasında bu benzerlikten kaynaklı kamera değişimi de yapıldı. iPhone 8‘in kamerasının iPhone SE cihazına takıldığında sorunsuz çalıştığının gözlemlenmesi de bir hayli sürpriz oldu.
Elde edilen sonuç karşısında, iPhone 8 cihazının ileride kurtarıcı olabileceği de düşünüldü. Ancak bu kurtarıcılık meselesi tabi ki de kullanıcıların bireysel olarak yapabileceği hamleler ile mümkün olabilir. Zira Apple‘ın, yeni çıkan cihazı için, olası arıza durumlarında iPhone 8‘i kullanması pek mümkün gözükmüyor. Yine de bu tarz bir deneyin olumlu sonuçlanması izleyenler tarafından da oldukça şaşırtıcı oldu. Apple‘ın fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkan cihaz, ülkemiz içerisinde de diğer Apple ürünü akıllı telefonlara kıyasla oldukça uygun ve alınabilir bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Apple
Apple, TikTok üzerinde resmi hesap açtı
Apple, kullanıcıların kısa videolar paylaşmasına izin vermek için tasarlanmış TikTok üzerinde resmi hesap oluşturdu. Şirketin resmi TikTok hesabında henüz bir içerik bulunmuyor.
Popüler sosyal medya uygulaması, artık sadece kısa eğlence videolarının paylaşıldığı sosyal bir platform olmanın ötesine geçti. Büyük çaplı şirketler, kullanıcılar ile iletişime geçmek için TikTok hesabı açıp platforma katılıyor.
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Amerikalı teknoloji devi, özellikle son yıllarda sosyal ağlarda daha aktif hale geldi. Instagram üzerinde görseller paylaşıp, Twitter üzerinden de Apple desteği ve hizmetleri için hesaplar açtı. Şirket ayrıca YouTube üzerinde de dijital lansmanlarını gerçekleştirmeye başladı.
Apple’ın açmış olduğu hesap, doğrulama rozeti veya diğer adıyla mavi tik olması bu hesabın gerçekten Apple’a ait olduğunu gösteriyor. Ancak açılan TikTok hesabından şu ana kadar herhangi bir paylaşım yapılmadı. Şirket, önümüzdeki günlerde bu platform üzerinden de paylaşımlarına başlayacak ve ürün tanıtımlarını, TikTok üzerinden de paylaşacağı tahmin ediliyor.
TikTok, öncelikli olarak eğlenceli videolara odaklanırken, Apple büyük olasılıkla iPhone ile çekilen ve düzenlenen içerikleri paylaşması bekleniyor. Şirketin global pazarda 1 milyarın üzerinde indirme başarısı yakalayan TikTok’a dahil olması ticari anlamda oldukça mantıklı bir hamle olmuş.
Apple, TikTok’ta paylaşım yapmaya başladıktan sonra bu hesabın popülaritesinin yükselmesi ve daha çok kullanıcı tarafından takip edilmesi bekleniyor. Ayrıca Apple Music‘in de hali hazırda TikTok hesabının olduğunu söylemek gerekiyor. 204 bin takipçili hesapta 34 adet video bulunuyor.