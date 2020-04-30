Xiaomi Mi Note 10 Lite resmi olarak duyuruldu!

Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte Redmi Note 9’un yanı sıra merakla beklenen bir başka modelini daha duyurdu. Xiaomi Mi Note 10 Lite, fiyatına kıyasla sunduğu ekran ve kamera yetenekleri ile ön plana çıkıyor!

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Xiaomi Mi Note 10 Lite tanıtıldı: 64 MP kamera ve kavisli ekran tasarımı!

Xiaomi’nin kamera odaklı telefonu, tahmin edileceği üzere serinin diğer versiyonlarına göre kırpılmış özellikler barındırıyor. Ancak cihazın genel tasarımı, serinin yüksek kalite felsefesini taşımaya devam ediyor. Dışa doğru 3D kavisli ekran tasarımı taşımaya devam eden telefonda ekran altı parmak izi okuma teknolojisi de unutulmamış.

Teknik özellikler tarafında ise ilk olarak 6.47 inç boyutundaki Full HD+ AMOLED ekran dikkat çekiyor. TÜV Rheinland’ın azaltılmış mavi ışık sertifikasını taşıyan Xiaomi Mi Note 10 Lite, böylece ekran tarafında önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Serinin diğer modellerinde olduğu gibi Qualcomm Snapdragon 730G işlemci kullanmaya devam eden telefondaki 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ise gözlerden kaçmıyor.

Mi Note 10 Lite, sahip olduğu kamera yetenekleri ile sınıfının önemli temsilcileri arasına girmeyi başarıyor. Dörtlü arka kamerasında 64 megapiksellik Sony IMX686 sensörü temel alan cihaz, bu sayede kaliteli bir fotoğraf performansı vadediyor. 8 megapiksel çözünürlüklü 120 derece geniş açı, 5 megapiksellik telefoto ve 2 megapiksellik makro sensör ise güçlü kameraya eşlik ediyor. 32 megapiksel çözünürlüklü ön kamera ise herhangi bir değişikliğe uğramamış.

Cihazın batarya tarafında da herhangi bir değişiklik bulunmuyor. 5.260 mAh kapasiteli batarya, sahip olduğu 30W hızlı şarj desteği sayesinde hızlı bir şekilde doluyor. Nebula Mor, Buzul Beyazı ve Gece Siyahı renk seçenekleri bulunan telefonun depolama seçeneklerine göre 349 ve 399 Euro’luk fiyatlarla satışa sunulacağını belirtelim.