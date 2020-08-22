Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro Max, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Apple, yeni amiral gemisi serisi olan iPhone 12 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni telefonlar bugüne kadar pek çok sızıntıda görüntülendi. Ayrıca Apple, bu telefonların lansman tarihini pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştı. Şimdi ise ailenin tepe modeli olan iPhone 12 Pro Max, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı.
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iPhone 12 Pro Max’in nasıl bir tasarımı olacak?
Çinli bir kaynak, serinin modellerinden birinin arka tarafını canlı bir fotoğrafla paylaştı. Bu fotoğrafın, arka taraftaki kamera ve sensörler göz önüne alındığında iPhone 12 Pro Max olması muhtemel gözüküyor. Görselde arka tarafın metalik mavi bir panel ile gelmesi dikkatleri çekiyor. Cihazın kamera modülleri ise üç adet büyük, iki adet orta ve bir adet küçük delikten oluşuyor. Bu deliklerin kameralar, flaşlar ve yeni LiDAR sensörü için ayrıldığı tahmin ediliyor.
Tepe model yeni iPhone hangi teknik özelliklere sahip olacak?
iPhone 12 Pro Max, sızıntılara göre 6.7 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir ekran ile gelecek. Cihaz 5 nm üretim sürecinden geçen A14 Bionic yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 6 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleri bulunacak. Yazılım tarafında ise iOS 14 sürümü ile kutudan çıkacak. Arka kamera kurulumu 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kameradan oluşacak. Bu dizilime ek olarak LED flaşlar ve ToF sensörü kurulumda bulunacak. Ön tarafta ise 12 MP geniş açılı selfie kamera ve 3D sensörler mevcut.
Akıllı Telefonlar
One UI 2.5 güncellemesini alacak Samsung telefonlar belli oldu
Samsung, yaptığı duyuruyla beraber One UI 2.5 güncellemesini vereceği telefonların tam listesini açıkladı. Listeye bakıldığında, yeni güncellemenin daha çok amiral gemisi modelleri ilgilendirdiği görülüyor.
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Samsung, Galaxy S20 serisi için One UI 2.5′in dağıtımına başladığına dair yaptığı duyuruyla birlikte, aynı zamanda bu güncellemeyi vereceği diğer cihazların da listesini paylaştı. Ancak listeye bakıldığında Samsung’un yeni güncellemeyi giriş ve orta seviye telefonlarına vermekten kaçındığı, yalnızca amiral gemisi modellerine vereceği anlaşılıyor.
One UI 2.5 güncellemesi alacak telefonlar
Galaxy ‘S’ serisi
- Galaxy S9
- Galaxy S9+
- Galaxy S10
- Galaxy S10 5G
- Galaxy S10+
- Galaxy S10e
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy S20 / S20 5G
- Galaxy S20+ / S20+ 5G
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20 Ultra 5G
Galaxy ‘Note’ serisi
- Galaxy Note 9
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10 5G
- Galaxy Note 10+
- Galaxy Note 10+ 5G
- Galaxy Note 10 Lite
Bunların yanı sıra Samsung katlanabilen akıllı telefonları Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip (5G versiyonları da dahil) modellerine de One UI 2.5′i vereceğini belirtti. Ayrıca listede, 2018 yılında piyasaya sürülen Galaxy S9 serisinin de olması dikkat çekiyor. Samsung Galaxy S9 ve S9+ her ne kadar Android 11 almayacak olsa da, hala yeni özellik güncellemeleriyle güçlendirilmeye devam edildiğini görmek mutluluk verici.
One UI 2.5, yer aldığı telefonun arayüzünü tasarımsal olarak süslemenin yanı sıra, sunduğu yepyeni özelliklerle de gücüne güç katıyor. Yalnız donanımsal kısıtlamalardan dolayı bütün özelliklerin her cihazda kullanılamayacağını hatırlatalım. Samsung da yayınladığı duyuruda buna dikkat çekiyor; şirketin açıkladığına göre One UI 2.5, cihazdan cihaza değişmek suretiyle kullanıcılara farklı özellikler sunacak. Örneğin One UI 2.5′in S20 serisine getirdiği 8K 24 FPS video çekebilme özelliği S10 Lite modelinde kullanılamayabilir.
Ayrıca Samsung, One UI 2.5′in dağıtımına Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra modellerinde başladı ancak diğer telefonları için güncellemenin ne zaman yayınlanacağına dair bilgi vermedi.
Akıllı Telefonlar
LG Q92, canlı görüntüleri ile ortaya çıktı!
LG Q92 modeli ilk görüntüler ile ortaya çıktı. Firmanın yeni orta seviye cihazının bu sızıntı ile birlikte tasarım detayları da belli oldu.
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LG Q92 tasarım detayları ortaya çıktı!
LG Q92, çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın orta seviyeye konumlandırdığı akıllı telefonunda yeni görseller ortaya çıktı. Güney Koreli bir internet sitesinde yapılan sızıntı sayesinde cihazın tasarım detaylarını görme şansımız oldu. 5G özellikli akıllı telefon, delikli ekran tasarımı ile bizleri karşılamakta. Ekran boyutu 6.7 inç olarak belirlenirken, kullanıcıları Full HD+ bir panel karşılayacak. Kamerayı Samsung marka telefonlarda gördüğümüz şekilde konumlandıran firma, 32 MP değerinde ön kameraya yer vermiş. Arka tarafta da bizleri dört kamera karşılarken bu kameralar sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik, 2 MP makro çekim kamerası olarak belirlenmiş. Arka kameraların dizaynı da iPhone 11 modelindeki tasarımı andırmakta.
Snapdragon 765G ile piyasaya çıkacağı öğrenilen LG Q92, 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğine sahip olacak. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak olan akıllı telefon Android 10 sürümü ile kullanıcılarını karşılayacak. 193 gramlık bir ağırlığa sahip olması beklenen akıllı telefon hakkında fiyat bilgisi henüz yer almamakta. Ağustos ayının sonunda Güney Kore üzerinde satışa çıkması beklenen akıllı telefonun, önümüzdeki süreçte küresel pazara çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
EMUI 11, bazı yeni özellikleriyle ortaya çıktı!
Çinli teknoloji devi Huawei, yaşadığı kısıtlamalar sebebiyle zor zamanlar geçiriyor. Şirket, birkaç hafta içinde Mate 40 serisini duyuracak. Mate 40 serisi ile birlikte EMUI 11 versiyonu da kullanıcılarla buluşacak. Eylül‘ün ikinci haftasında yapılması planlanan Huawei Geliştirici Konferansı‘nda yeni EMUI sürümünün tanıtılması bekleniyor. EMUI 11’in Android 11 tabanlı olması muhtemel gözüküyor.
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EMUI 11 hangi özelliklerle gelecek?
Bugün, EMUI 11‘in bazı özellikleri kullanıcılarla paylaşıldı. Özelliklerin haricinde pek çok iyileştirme olacağı belirtiliyor.
- GPU Turbo iyileştirmesi yapılacak. Huawei’nin yeni arayüzü dahili GPU Turbo performasında önemli bir performans artışı gerçekleştirecek.
- Tek elle çalışılabilirlik daha iyi bir deneyim sunacak ve iyileştirilecek.
- Önceki versiyona göre daha iyi bir hareket kontrolü bulunacak.
- Dosya paylaşımı daha kolay olacak.
- Daha yüksek güvenlik için çeşitli iyileştirmeler yapılacak.
- Bluetooth açıkken uçak moduna alındığında Bluetooth kapanmayacak. Ayrıca uçuş modunda çeşitli iyileştirmeler gerçekleşecek.
Son raporlar, Huawei‘nin yeni arayüzü EMUI 11’in Android 11’i destekleyeceğini gösteriyor. Google, Android 11‘in resmi sürümünü 8 Eylül’de piyasaya sürecek. Bu, Huawei‘nin Mate 40 serisinin Android 11 ile gelebileceği ve EMUI 11 ile desteklenebileceği anlamına geliyor. Huawei Mate 40 serisinin 15 Eylül‘de piyasaya çıkması bekleniyor. Ayrıca şirketin IFA 2020‘de yeni yonga seti Kirin 9000‘i tanıtması muhtemel gözüküyor. Yeni arayüzün diğer yeni özelliklerini ve iyileştirmelerini Eylül ayında daha net bir şekilde öğreneceğiz.