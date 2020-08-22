Apple, yeni amiral gemisi serisi olan iPhone 12 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni telefonlar bugüne kadar pek çok sızıntıda görüntülendi. Ayrıca Apple, bu telefonların lansman tarihini pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştı. Şimdi ise ailenin tepe modeli olan iPhone 12 Pro Max, tasarımı ve teknik özellikleriyle sızdırıldı.

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iPhone 12 Pro Max’in nasıl bir tasarımı olacak?

Çinli bir kaynak, serinin modellerinden birinin arka tarafını canlı bir fotoğrafla paylaştı. Bu fotoğrafın, arka taraftaki kamera ve sensörler göz önüne alındığında iPhone 12 Pro Max olması muhtemel gözüküyor. Görselde arka tarafın metalik mavi bir panel ile gelmesi dikkatleri çekiyor. Cihazın kamera modülleri ise üç adet büyük, iki adet orta ve bir adet küçük delikten oluşuyor. Bu deliklerin kameralar, flaşlar ve yeni LiDAR sensörü için ayrıldığı tahmin ediliyor.

Tepe model yeni iPhone hangi teknik özelliklere sahip olacak?

iPhone 12 Pro Max, sızıntılara göre 6.7 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir ekran ile gelecek. Cihaz 5 nm üretim sürecinden geçen A14 Bionic yonga setinden gücünü alacak. Telefonun 6 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçenekleri bulunacak. Yazılım tarafında ise iOS 14 sürümü ile kutudan çıkacak. Arka kamera kurulumu 12 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kameradan oluşacak. Bu dizilime ek olarak LED flaşlar ve ToF sensörü kurulumda bulunacak. Ön tarafta ise 12 MP geniş açılı selfie kamera ve 3D sensörler mevcut.