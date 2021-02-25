iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)

iPhone 12 Pro kullanıcı deneyimi ile karşınızdayız. 12 Pro kullanıcısı olan Mehmet Şiyar, bu videoda iPhone’un en yeni ve en güçlü telefonu hakkındaki düşüncelerini aktarıyor. 1,5 aylık iPhone 12 Pro deneyimini göreceğiz.

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Mehmet Şiyar Akbalık daha önce iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max de kullanmış iken iPhone 12 Pro ile bir önceki nesil telefonların farkı da göreceğiz. Bakalım Mehmet Şiyar için telefonun detayları ve iPhone 12 Pro kullanıcı deneyimi nasılmış.

İyi seyirler…