iPhone 12 Pro, LiDAR ile daha iyi kamera deneyimi sunacak!

Geçtiğimiz Mart ayında tanıtılan iPad Pro ile kullanıcılarla buluşan LiDAR sensörü, artık iPhone 12 Pro’da da yer alıyor. Yeni sensör ile birlikte Apple, daha iyi bir ‘artırılmış gerçeklik’ deneyimi sunmayı hedefliyor.

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Hayatımıza yavaş yavaş dahil olmaya başlayan ‘artırılmış gerçeklik’, Apple’ın gün geçtikçe daha fazla eğildiği bir alan gibi görünüyor. Şirket, geçtiğimiz Mart ayında tanıtmış olduğu 12.9” büyüklüğündeki iPad Pro modeline 1 milimetrelik LiDAR sensörü yerleştirmeyi ihmal etmemişti. Mobilite bakımında zayıf olan bu iPad Pro, Apple tarafındaki LiDAR sensörüne sahip tek cihazdı. Engadget’da yer alan habere göre şirket, eleştirileri dinlemiş olacak ki yeni tanıtmış olduğu iPhone 12 Pro modeli de LiDAR sensörünü eklemeyi ihmal etmemiş.

Çalışma prensibi radarla benzer

LiDAR teknolojisi de radarlarla aynı çalışma prensibine sahip Aralarındaki belirgin fark ise radyo dalgaları yerine lazer kullanılması. Özetle LiDAR, etrafa gönderdiği ışınların yansımasını toplar ardından da farkı hesaplayarak nesnelerin konumlarını daha doğru algılanmasını sağlar. Apple bu sensör ile çevrede yer alan nesnelerin daha doğru konumlamasını yaparak kullanıcıların ‘artırılmış gerçeklik deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Fiziksel dünyayı daha iyi algılan cihaz, diğer AR geliştirmelerine de daha açık hale geliyor.

LiDAR ile daha hızlı odaklama, daha verimli artırılmış gerçeklik

Artırılmış gerçeklik haricinde Apple, LiDAR sensörüyle daha hızlı netleme imkanı da sunacak. LiDAR sensörünün alışma prensibi sayesinde kamera, karanlık ortamlarda 6 kat daha hızlı odaklama yapabilecek. Odak takibi konusunda videolarda da kullanılacak olan sensör, gece modunda derinlik algılama doğruluğunu arttırarak daha iyi ‘bokeh efekti’ yapabilecek.

iPad Pro modelinin ardından böylesi kompakt bir cihaza LiDAR sensörünün eklenmesi, odanıza alacağınız IKEA mobilyanın nasıl duracağını görmeye çalışırken kollarınızın ağrımasını engelleyebilir. Sensörle beraber ‘AR’ alanında hangi farklı yeniliklerin geleceği ise merak konusu.