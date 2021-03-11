iPhone 12 mini için yolun sonu yaklaştı!

iPhone 12 ailesinin giriş üyesi olan iPhone 12 mini, küçük boyutuyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Ancak satış grafiklerinin bir türlü istenen seviyeye ulaşmaması, telefonun üretiminin durdurulacağı söylentilerini tekrar gündeme getirdi.

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Nikkei: iPhone 12 mini üretimi “önemli miktarda” azaltılıyor!

Hatırlanacağı üzere Apple, 2020’nin son çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markası olmayı başarmıştı. Cupertinolu teknoloji devi, bu başarısının ardından 2021’de daha verimli modellere yönelmeyi tercih edecek. Nikkei Asia’nın raporuna göre, Apple’ın arz/talep durumunu dengelemek için iPhone üretimini Aralık ayına kıyasla %20 azaltacağı belirtiliyor. Bu da yılın ilk 6 ayında yaklaşık 75 milyon iPhone cihazı üretileceği anlamına geliyor.

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Apple’ın üretim kesintisinde en büyük pay ise iPhone 12 mini modelinde olacak. Şubat’ta üretim hacmi 11 milyon adete kadar düşen telefonun, planlanan üretim kesintisinde aslan payını alması bekleniyor. Bu da iPhone 12 mini’nin planlanan ilk üretim sayısında %70’e varan revize yaşanacağı anlamına geliyor. Hatta cihazın bazı parçalarının tedarikinin şimdiden durdurulduğuna ilişkin bilgiler yansıyor.

iPhone 12 serisi, yakaladığı satış başarısıyla beraber ABD’de şimdiden 11 serisini yakalamış durumda. Özellikle serinin Pro ve Pro Plus modellerinin oldukça yüksek talep gördüğü ifade ediliyor. Ancak ikinci nesil iPhone SE’nin satışlarının bile iPhone 12 mini modelinden daha iyi olduğu yansıtılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iPhone 12 mini’den açılan boşluğu 5G uyumlu bir iPhone SE versiyonunun doldurabileceğini belirtelim.