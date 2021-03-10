Apple, Almanya’da 1 Milyar Euro değerinde Ar-Ge merkezi açıyor

Apple, konu yatırım yapmaya gelince pek de çekingen davranmayan firmalardan. 3 haftada bir başka şirketleri bünyesine katan firma, kendi tesisleri ve merkezlerini kurma konusunda da gayet eli açık. Bu konudaki son gelişmeleri ise Apple’ın bugün kendi blogunda yaptığı duyuruyla öğrendik. Öyle ki, şirket Almanya’da tam 1 milyar Euro değerinde bir yarı iletken (semiconductor) geliştirecek tesisin ilk adımlarını attı…

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Apple, tesis için tercihini Münih’ten yana kullanıyor

Aslında, Apple’ın Münih tercihi pek de şaşırtıcı değil. Amerikan şirket, Avrupa ve Almanya operasyonları için Bavyera eyaleti başkenti Münih’i 1981’den beri kullanmakta. Ayrıca, firma, Münih merkezinde zaten 1500 mühendislik bir ekibe sahip. Yani, başka bir deyişle, Apple parasını güvendiği desteye koymuş diyebiliriz. Tesisin çapı ve kalitesi konusunda ise Apple oldukça iddialı. Firma, bu merkezin “Avrupa’nın en geniş mobil mühendislik takımına” ev sahipliği yapacağını söyledi. Buna ek olarak, merkez tam olarak 33,000 metrekarelik bir alana kurulacak. Son olarak, Kaliforniyalı dev, tesisin LEED Gold sertifikasına sahip olacağını ve %100 yenilenebilir enerjiyle çalışacağını belirtiyor.

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Tesisin amacı ne?

Özetle, tesis Apple’ın Avrupada’ki Silicon dizayn merkezi olacak diyebiliriz. Biraz açmak gerekirse, Apple bu merkezde 5G, mobil modemler ve kablosuz iletişim gibi alanlarda çalışacak. Bunun yanında, şirket, tesisin yarı iletkenler (semiconductor) ve bunlarla ilgili yazılımlar alanında da çalışacağını söylüyor. Aslında, bu pek de şaşırtıcı değil. Zira, Apple’ın mobil modem konusunda Qualcomm’a olan bağımlılığını sonlandırmak istediği bilinen bir gerçek. Tabi, tüm bu gelişmeler ışığında, Avrupa Birliği’nin yarı iletken üretimi için alanın devlerini kıtaya çekmeye çalıştığını da hatırlamak lazım. Avrupa Birliği, Samsung ve TMSC gibi sektörün devleri konusunda henüz bu konuda başarılı olamadı. Ancak, Apple’ın bu yeni tesisi için Avrupa’yı seçmesi AB’nin emeklerinin meyvesini toplamaya başladığını gösteriyor…

Kaynak: TheRegister, AppleNewsroom